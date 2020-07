Kétmillió kilométernél jár már autóbuszával a nagykörűi sofőr

Harminc esztendeje rója buszvezetőként az utakat Surányi Illés. Aki ismeri a nagykörűi sofőrt, pontosan tudja, hogy a rend híve, az általa vezetett autóbuszon is mindig figyel erre. Nem véletlen, hogy két évtizede polgárőrként is tevékenykedik, társaival sokat tesz a szabályok betartatásáért.

Aki utazott már velem, tudja, hogy nagyon odafigyelek a rendre. Rosszul viselem, ha egyesek nem tartják be az utazás szabályait. Lehet, hogy vannak, akik ezt túlzásnak tartják, de egyáltalán nem az. Amikor a végállomáson több lapátnyi szemetet takarítok fel a buszon, akkor azt gondolom, jogosan zúgolódom – mondja Surányi Illés.

A nagykörűi autóbusz-vezető a három évtized alatt bizony többször is találkozott ilyen esettel. És még különlegesebbekkel is.

– A ’90-es évek közepén volt egy utasom, akinek finoman fogalmazva is borzasztóan kellemetlen szaga volt. A néni nyáron is nagykabátban és gumicsizmában járt, megjelenésében sem volt túl bizalomgerjesztő. Többször kértem, hogy ne így utazzon, az utasok is szóltak neki, ám ő egy alkalommal még rájuk is támadt, csúnyán szitkozódott. Úgy döntöttem, hogy rendőrt hívok, ám az asszony őt is megtámadta, ezért előállították a rendőrkapitányságra – eleveníti fel a furcsa esetet.

Emellett még sok más emlékezetes történést őriz, hiszen már megszámlálhatatlan alkalommal végigjárta autóbuszával a Szolnok–Nagykörű–Kőtelek–Tiszasüly útvonalat. Dacolva a kátyúkkal, a nyári forrósággal, esővel, széllel, a téli hóakadályokkal, immár harminc éve szállítja az utasokat.

– 1990. augusztus 1-jén kezdtem, eleinte a Szolnok–Besenyszög szakaszon dolgoztam, 1992 óta járok a szülőfalum, Nagykörű, valamint Tiszasüly felé. Ez idő alatt nagyjából kétmillió kilométert tettem meg az autóbusszal, mert tavaly óta, amikor is megkaptam az 1,75 millió kilométer megtételéért járó elismerést, már mentem egy keveset – meséli Illés, aki nemsokára a harmincéves törzsgárda elismerést is megkapja.

Hosszú időt lehúzott már tehát buszsofőrként, de az elmúlt hónapokhoz hasonló helyzettel még nem találkozott.

– Nem volt még ilyen, hogy valamilyen járvány miatt ennyi korlátozás legyen. A mostani helyzet nem volt zökkenőmentes, sajnos sokan nem vették komolyan, és nehéz volt betartatni a szabályokat. A jegyvétellel volt a legnagyobb gond, sokan ezt kihasználva, ingyen akartak utazni, de határozottságommal sikerült kezelni a helyzetet – szögezi le.