Kétszáz diák iskolába jutása került veszélybe

Egy tollvonással megszüntetné december 15-től a Volánbusz azt a Fegyvernek és Törökszentmiklós között közlekedő 6:56-os mentesítő járatot, melyet évekkel ezelőtt éppen a zsúfoltság miatt indított el a busztársaság.

A szülők, az iskolák és az önkormányzat egyaránt döbbenten állnak a döntés előtt, mert szerintük a több mint kétszáz gyermek fizikailag képtelen lenne felférni a megmaradó két járatra. Ugyanakkor mivel az egyik buszt nagyobbra cserélik, a Volán szerint a gyerekek továbbra is ugyanúgy, sőt, kényelmesebben eljutnak majd Törökszentmiklósra.

– A kisfiam hatodikba jár a Bercsényi Miklós Katolikus Iskolába, Törökszentmiklósra. Csak az ő osztályában húsz fegyverneki tanuló van, összesen több mint nyolcvan helyi gyermek jár ebbe az iskolába, ahová reggel 7 óra 50 percre kell beérniük. Nagyon jó volt a 6:56-os mentesítő járat, sajnos nem tudjuk mi lesz hogyha azt is eltörlik… – reagált feldúltan a Volánbusz döntésére egy fegyverneki édesanya.

Hornyák Edit szerint az a három járat is túlzsúfolt, amelyek optimális időben érnek be az iskolákba, a gyerekek még a lépcsőkön is állnak. Ha pedig kiveszik az egyik buszt, gyakorlatilag nem jutnak majd el a tanulók az oktatási intézményekbe.

A szülők tiltakozásképpen aláírásgyűjtésbe kezdtek a 6:56-os járat megmaradásáért, a kezdeményezéshez több iskola is csatlakozott.

– Nyolcvanhét fegyverneki gyermek jár hozzánk – válaszolta kérdésünkre egy másik érintett oktatási intézmény, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda igazgatója, Virágné Katona Zsuzsanna.

– Az biztos, hogy minden tanuló ide, Törökszentmiklósra nem ér majd be időben ha megszűnik ez a busz, mert nem csak a mi iskolánkba járnak be Fegyvernekről gyerekek, hanem más általános iskolába és és több középiskolába is. Már jelenleg is úgy utaznak a buszon a gyerekek hogy a fele áll, fele pedig ül. Mi is megpróbálunk lépni, ha a szülők összegyűjtik az aláírásokat, támogatjuk a kérelmüket és leigazoljuk hogy hány gyermek jár hozzánk Fegyvernekről – mondta az intézményvezető.

Fegyvernek és Törökszentmiklós között naponta több mint kétszáz gyermek ingázik, nem beszélve más utasokról, például a munkába igyekvőkről. A fegyverneki önkormányzat is értetlenül áll a Volánbusz tervezett lépése előtt.

– Elfogadhatatlannak tartjuk a 6:56-os járat megszüntetését – jelentette ki Tatár László. Fegyvernek polgármestere elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a busztársaság visszavonja a tervét.

– Már a negyedik levélváltás történt meg az elmúlt három hét alatt, a legutóbbit hétfő délután küldtük. Próbáljuk határozottan képviselni azt az álláspontunkat hogy ez a buszjárat ne szűnjön meg. Azt gondolom hogy akik erről döntöttek, nincsenek tisztában a helyzet jelentőségével. Itt több száz utasról beszélnünk napi szinten iskolai időszakban. Éppen egy két hetes történet bizonyítja azt, hogy mi történne ha kiesne ez a járat, amikor az egyik busz műszaki hiba miatt nem közlekedett. Nagyon sok gyerek Fegyverneken ragadt. A szülők fogtak össze, mindenki két- három gyereket az autójával szállított be Törökszentmiklósra.

– Nem értem a Volánbusz álláspontját. Jelenleg próbáljuk velük közösen megtalálni a megoldást de ha ez nem működik akkor elmegyünk a végsőkig. Az összegyűlt aláírásokkal a legmagasabb szinthez, a Miniszterelnökséghez fogunk fordulni. Megmozgatunk minden követ hogy ez ne történjen meg – hangsúlyozta a település vezetője.

A petíciót eddig több százan írták alá.