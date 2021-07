Kétszáztizenöt évvel ezelőtt avatták fel Kunszent első közúti átkelőjét

Annak idején, 1805. július 16-án jeles vendéget köszöntöttek Kunszentmártonban: József nádort. A „Jászkunok grófja” a nagykunsági településeket érintve Máramarosba utazott azzal a céllal, hogy az útba eső lakosságot a nemesi felkelés ügyének megnyerje.

Az utazásról Dósa Antal levéltárnok krónikaszerű leírást készített. A főherceg ugyanis átkelt a Körösön lévő réven is. A nádort annyira meghatotta a tiszteletére rendezett „vízi bemutató”, hogy nem tudta megállni és megsúgta a kíséretében lévő helyi elöljáróknak, már intézkedett a híd felépítése ügyében. Ígéretét be is tartotta, mert alig egy év múlva már fahídon kelhettek át Kunszentmárton és a környék lakosai. Ezzel a rév története befejeződött. Jelentősége a vidék közlekedéstörténetében épp olyan fontos, mint a Tiszán lévő Varsányi vagy a Cibakházánál egykor működött rév.

Tekintsünk el most a nagy múltú rév történetétől, és fordítsuk figyelmünket a hídra. Ezt pontosan 215 éve, 1806. július 30-án avatták fel ünnepélyes keretek között. Ezzel új fejezet kezdődött az átkelőhely történetében. Az elkészült fahídról, sajnos, nem rendelkezünk tervekkel. Csak a teljes hosszát tudjuk, amely 50 öl (94,5 méter) volt. Az viszont kevésbé ismert, hogy eredetileg kőhidat terveztek a Körösre, melynek rajza megmaradt. A nagy költségek miatt módosítottak az eredeti elképzelésen és építettek faszerkezetet.

A kőhíd terveit elnézve az a véleményünk, hogy ha megvalósul, a hortobágyihoz hasonló méretekben gyönyörködhetne az utókor. Igaz, a kunszenti nem „kilenc lukú”, hanem csak hét nyílású lenne. Ráadásul a Körösön megvalósítandó hidat egy ismert kőművesmester, Rábl Károly tervezte.

A fahíd létrehozása is ragyogó teljesítmény volt abban az időben. Az állandó átkelő felépítését végül Tunkel Ferenc szolnoki ácsmester végezte el, de jutott munka az előbb említett Rábl Károlynak is. A kőművesmester a híd két végén lévő lábazatokat készítette el. A megvalósult alkotás felavatása színpompás ünnepség keretében ment végbe. Az esemény annyira fontos volt a település életében, hogy megörökítették a tanácsi jegyzőkönyvben is. A nap hálaadó istentisztelettel kezdődött, majd felszentelték a hidat, Károly Ferenc ácspallér is áldást kért az elkészült alkotásra, Dúl Imre kántor pedig énekelt.

Most egy pillanatra adjuk át a szót a korabeli krónikásnak: „…a sok apro puskákkal, mozsár ágyukkal való számos lövések annak utána Trombita harsogás közben egynehány lovasok lobogó zászlóval az Híd innenső végin meg indulván utána á Communitas 3 rendbéli Kotsis Lovai Kotsiban fogva, mellyen …a jelenlevő Magistratus [előljáróság] egész számmal tsendes lépések között rajta által mentek, az Oskolás Deák gyermekek, Deák Leánykák Tanítójokkal az Híd belső és felső oldalán hosszábban két sort formálván… az Átsok faragó baltáikkal, és apró fegyveresek kezekben lévő puskájokkal és a sok számos férfi és Asszony rendbéli lakosok két sort formálván…zsinórt húztak…”

A hidat építő ácsok vezetője pénzjutalmat kapott, valamint az asszonyoktól egy szép fehér keszkenőt, ezenkívül meghívták ebédre a tíz legényével egyetemben.

Kunszentmárton első fahídja legalább 28 évig dacolt az idővel, akkor azonban már annyira tönkrement, hogy újat kellett építeni. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy amikor a vasút 1885-ben elérte Kunszentmártont, a folyón átvezető első vasúti híd szintén faanyagból épült fel. A közúti átkelő faszerkezetű korszaka egyébként 1919-ben zárult le, sajnos emberi beavatkozással. A várost megszálló román csapatok némi tüzérségi segítséggel felgyújtották az utolsó fahidat. A legenda szerint egyetlen vöröskatona miatt ijedtek be, aki a híd melletti füzesek között egy nem létező századnak adott parancsokat.