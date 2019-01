Kevésből is igyekeznek segíteni a rászorulókon

A kunmadarasi önkormányzat télen is igyekszik segíteni a rászoruló családoknak. Mivel a település nem jogosult a szociális tűzifa pályázatra, a repülőtéren kivágott cserjéket adják át a lakosoknak.

– Önkormányzatunk nagyon szerencsétlen helyzetben van, nem jogosult a szociális tűzifa pályázatra, mert lélekszámban meghaladjuk az ötezer főt. Ahhoz, hogy pályázhassunk, jogszabály-módosítás kellene – mondja Guba László polgármester.

– Elestünk például a zöldváros és más, városoknak kiírt pályázattól, de a most kezdődő magyar falu programban sem indulhatunk. A pályázati kiírásokat itt is módosítani kellene, mert rászorultságunkat az alacsony adóerőnk indokolná – sorolja Guba László.

A lakosonként nyolcezer forintos adóerővel szemben megyénk fejlettebb településein ez akár harmincezer forint is lehet, így a településvezető szerint ők jobb pozícióból indulnak egy pályázaton.

– Önkormányzatunk érzékeli a madarasiak szegényedését, a kis jövedelmek száma évről évre nő. Mivel nem tudunk plusz pályázati forráshoz jutni, ezért költségvetésünkből kell segítenünk. Így adunk évi három alkalommal négy-négyezer forintot a rászoruló mintegy nyolcszáz főnek, mellette hatszázötven hatvanöt év feletti nyugdíjast segítettünk tíz-tízezer forinttal. Egy képzési pályázat segítségével kilencven helyinek tudunk a képzés végén brikettet juttatni. A Belügyminisztérium rezsicsökkentés pályázatára jelentkezhettünk, közel háromszázötvenen jogosultak településünkön a tizenkétezer forintos támogatásra. Most kérjük be az árajánlatokat, de már látjuk, hogy ennyi fát nem tudunk biztosítani. Most folyik a felmérése annak, hogy kinek tudjuk a fát közel két mázsa brikettel helyettesíteni – teszi hozzá Guba László, aki azt is elmondja, a szociális és gyermekjólét szolgálatuk munkatársai odafigyelnek arra, hogy fűtetlen lakásban ne legyen senki.

A kisebbségi önkormányzatnál jelezhetik a lakosok, ha elfogyott a tűzifájuk. Nekik a közmunkások által a repülőtéren kitermelt ágakból, cserjékből azonnal visznek tizenöt-húsz mázsányi rakományt. A Koma családhoz hétfőn érkezett meg a segítség.

– Mindketten az önkormányzati juhtelepen dolgozunk juhászként. Télre vásároltunk több mázsa fát, de amikor hallottuk, hogy a rászorulóknak ad az önkormányzat cserjét, mi is kértünk – mondja Koma Béla. – Ez a traktornyi ág, vessző több hétre elegendő, így tudunk a saját fával spórolni. A lányaink általánosban tanulnak, így délutánra kell a meleg szoba, mire hazajönnek az iskolából – mondja a férfi, miközben párja, Szűcs Ágnes és lányaik, Marika és Ágika is kimennek az utcára megnézni a szállítmányt.