Kevesebb mint háromszáz embert érint az eva megszűnése

Idén novemberben már a háromszázat sem érte el megyénkben azok száma, akik az egyszerűsített vállalkozói adót választották. A megmaradt, nem túl sok evásnak december végéig kell eldöntenie, hogy ezentúl hogyan fizet adót.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Januártól megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, közismertebb nevén az eva. A vállalkozók nagy része még nem döntötte el, milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. A választást kalkulátor segíti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint az evások de­cember 31-ig dönthetnek arról, milyen adózási formában folytatják jövőre tevékenységüket. Az egyéni vállalkozók az egyszerűsített adminisztrációt és adóterhet képviselő katát, vagy az átalányadózást is választhatják. A társas vállalkozási formában tevékenykedők is lehetnek a kata alanyai (a kft.-k kivételével), és dönthetnek a kiva vagy a társasági adó mellett is.

Azok a gazdálkodók, akik év végéig nem élnek a választás lehetőségével, egyéniként a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai alá tartoznak majd, társas vállalkozásként a társasági adó alanyává válnak. Az eva megszűnésével az érintettek áfaalannyá is válnak, de dönthetnek arról, hogy számukra az alanyi áfamentesség vagy az általános szabályok szerinti adózás a legmegfelelőbb. Ez a döntés azért is fontos, mert 2020. január 1-jétől már ez alapján kell kiállítani a számláikat.

Az alanyi mentesség választását legkésőbb 2020. január 15-éig jelezni kell a NAV-nál. Az adózási módokról információ és kalkulátor elérhető az interneten. A NAV telefonon is ad felvilágosítást. Csányi Pétertől, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatóságának sajtóreferensétől megtudtuk, 2008-ban csaknem 2200 eva alanyt tartott nyilván az adóhivatal, amely a megyében működő adózók 4,5 százaléka volt. 2013-ban már csak 838 eva alany működött, de 2018-ra a számuk 349-re csökkent úgy, hogy a megyében működő adóalanyok száma minden évben növekedett.

Abban az évben, amikor utoljára lehetett választani az evát, vagyis 2018-ban, 54 695 működő vállalkozás volt a megyében, ebből az eva alanyok csekély, mindössze 0,6 százalékos arányt képviseltek. Az idei novemberi adatok alapján elmondható, hogy 286 eva alany működött a megyében, amelyből 183 társas vállalkozás, és 103 egyéni vállalkozó volt.