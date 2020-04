Kevesebben keresik a megyei piacok portékáit a koronavírus miatt

A járványveszély miatt óvatosabb az emberek többsége, a vásárlásokat is megfontoltabban intézik. Észrevehető ez a piacok forgalmán is. Az életkori korlátozásoknak sokan nem örültek, de lassan elfogadják az emberek az új helyzetet. Van, ahol nem is szigorították az értékesítés szabályait, a szolnoki piacon pedig igazodtak is helyi módosítással az idősebbek igényéhez, ami az eladóknak is kedvezőbb. Az árusoknak azonban így is a forgalom visszaesésével kell szembesülnie.

A megyeszékhely Széchenyi és Ady Endre úti piacain már megszokták a vásárlók, hogy az új rend szerint a hatvanöt évnél idősebbek csak reggel nyolc és tíz óra között vásárolhatnak. A belvárosi vásárcsarnok zárt területére hat ajtón lehet bejutni. Ellenőrzik az érkezők életkorát, és azt, hogy van-e az illetőnél maszk. Ha nincs, adnak neki, mivel csak így tartózkodhat odabent.

– Betartják a rendet a vásárlók – nyilatkozta Andrási Imre, a piacokat üzemeltető Szollak Kft. ügyvezetője.

– Persze mindig van egy-két renitens, de különösebb problémák velük sem adódtak. Adtunk az árusoknak is maszkot. Az idősebb őstermelők nem mindegyike jön most a piacra, egy-két üzlet is bezárt, félnek az emberek, de azért van élet a piacon. Továbbra is a csütörtöktől vasárnapig tartó időszak a legerősebb a forgalom szempontjából, akkor van a legtöbb vásárló és eladó is. A kijelölt fertőtlenítőpontokon most szerelünk fel kézfertőtlenítő-készülékeket, ezzel is növelve a biztonságot.

A forgalom azért visszaesett valamennyire, számolt be róla az egyik árus, Skultéti Róbert.

– Tíz-húsz százalékkal csökkent a forgalom, de azért a friss áru keresett. A salátát, retket, paradicsomot mindig viszik, hiszen a hazai ízletesebb. A szombati nap a legjobb, akkor vannak legtöbben, már hat óra előtt jönnek az emberek. Hétköznap, különösen szerdáig, igen gyenge a forgalom, igaz, a veszélyhelyzet előtt se volt erős. De vásárol minden korosztály, a számukra kijelölt időszakban – foglalta össze a tapasztaltakat Róbert.

Egy másik árus, Pozderka László viszont úgy véli, húsz-harminc százalékkal is esett a piaci forgalom, ezért próbálják a házhoz szállításban rejlő lehetőségeket is kihasználni, ezzel egyébként egyre többen élnek is, valamint több piacon is árusítanak. Azt viszont kereskedői szemmel kimondottan jó döntésnek tartja, hogy a hatvanöt év felettiek vásárlási idejét nyolctól tíz óráigra módosították, mert hétköznapokon kilenc óra után gyakran szinte semmit nem lehetett már eladni.

Jászárokszálláson a piaccal kapcsolatban életkor szerinti vásárlási korlátozást nem vezettek be.

– A piacon az árusítás immár három hete leszűkült az élelmiszerekre, így csak az őstermelők és a piaci kofák értékesíthetik termékeiket – tájékoztatott Gergely Zoltán polgármester.

– Nem engedélyezzük a ruhafélék, cipők és edények árusítását. A járvány idején kevesebb vásárló érkezik a piacra. Az a tapasztalatunk, hogy a vásárlók betartják a távolságtartás szabályait, valamint kérjük, hogy használjanak védőeszközöket. Helyi rendelet még nem szabályozza a kötelező maszk használatát a piacon. Életkor szerinti vásárlási korlátozást nem vezettünk be, mert nincs olyan nagy forgalom, ami ezt indokolttá teszi. Ráadásul ezt csak komoly apparátussal lehetne ellenőrizni, ami szinte nincs – tette hozzá a városvezető.

A rendkívüli helyzet hatása érezhető Tiszaroffon is. Bár a település méretéből adódóan nincs a szó szoros értelmében vett piac a községben, mégis szép számmal találni a közterületeken portékáikat kínáló árusokat. Az önkormányzat közterület-használati engedélyt állít ki az árusoknak, ennek birtokában az egyik üzlet melletti területen zajlik az árusítás minden hétköznap délelőtt.

– Többnyire ruházati cikkekről, műanyag termékekről, zöldségről és gyümölcsről van szó – mondta hírportálunknak Vankóné Jekli Anikó polgármester.

Arra kérték az árusokat – főleg azokat, akik zöldséget és gyümölcsöt kínálnak, hogy szolgálják ki a vásárlókat, ne utóbbiak fogdossák össze a termékeket. Felhívták a figyelmüket a védőeszközök használatára, valamint a kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítására.

– Külön rendeletben nem köteleztük őket minderre, az önkormányzat csupán ajánlásokat fogalmazott meg – fűzte hozzá a településvezető. Úgy tűnik, az árusok betartják azokat. Hozzátette: Jól láthatóan kevesebben vannak a köztereken, ami az árusok forgalmában is megjelenik.