Kevesebben voltak munka nélkül megyénkben

Kismértékben ugyan, de no­vemberben is csökkent a megyénkben nyilvántartott álláskeresők száma. Az országos tendenciához igazodva, a júniusi csúcs óta hónapról hónapra egyre kevesebben szerepelnek munkát keresőként a regiszterben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásából kiderül, hogy a novemberi zárónapon Jász-Nagykun-Szolnok megyében regisztrált álláskeresőként 16 056 fő szeretett volna munkát találni. Ez százkilencvennéggyel kevesebb az októberi létszámnál.

Ha pedig a júniust nézzük, amikor idén a legtöbben szerepeltek a regiszterben (megyei szinten összesen 19 891 fő), látható, hogy jelentős csökkenésről beszélhetünk.

A járási adatokat tekintve a szolnokiban volt a legtöbb álláskereső a múlt hónapban: 4469 fő. Ez persze nem meglepő, hiszen eleve e térségben élnek a legtöbben. A munkát keresők száma itt is csökkent, októberhez képest 66 fővel. Azonban érdemes megjegyezni, hogy e járásban a megyei és országos tendenciával ellenben nem júniusban listázták a legtöbb álláskeresőt. A hatodik hónapi tetőzéshez képest e térségben még júliusban is emelkedést figyeltek meg: a hetedik hónapot 5526 regisztrált álláskeresővel zárta a térség. Augusztusban aztán a Szolnoki járásban is megindult a csökkenés, ám az 5496 nyilvántartott munkanélküli még mindig több volt, mint a júniusi létszám, de innentől kezdve a csökkenés folyamatos.

Legkevesebb álláskeresőt no­vemberben a Tiszafüredi járásban tartottak számon, mindösszesen 941-et. Itt viszont májusban volt a legtöbb munkanélküli, 1154, onnantól viszont minden hónapban lassan, de biztosan fogyatkozott a számuk. A májusi csúcshoz képest november végén 213-mal kevesebben szerepeltek az adatbázisban.

A járásaink között múlt hónapban a legmagasabb álláskeresési számot a karcagi adta: 2142-en kerestek munkát az adatok szerint. Ám június óta itt is mérséklődik a munkanélküliség. A második legkevesebb álláskeresőt pedig novemberben is a Mezőtúri járásban számoltak, egészen pontosan 982 főt. Ez pedig 282-vel kevesebb a júniusi 1264 nyilvántartott álláskeresési létszámnál. Két területen viszont no­vemberben kis emelkedés volt megfigyelhető: a Jászapáti járásban az előző hónapinál héttel, a Törökszentmiklósi járásban pedig nyolc fővel számolt többet a regiszter.

Az NFSZ Virtuális Munkaerőpiac portálján a tegnapi lista alapján nyolcvanöt állásajánlat közül válogathatnak a munkát keresők. A legtöbb pozíciót – nem meglepő módon – Szolnokon hirdetik. A megyeszékhelyen huszonkettő különféle pozícióra lehet jelentkezni, a képesítést nem igénylő, egyszerű segédmunkáktól kezdve a hozzáértést kívánó szakmunkákig. Kínálnak felsőfokú végzettséget igénylő állást is, például keresnek gépészmérnöki végzettséggel termékfejlesztőt. A legtöbb munkalehetőséghez azonban csak középfokú végzettséget várnak el.

Jászberényben jelenleg tíz álláslehetőség kínálkozik az állami portálon. Kisújszálláson is kilenc pozíciót, Karcagon hetet, Mezőtúron hatot, Jászalsószentgyörgyön ötöt, egyéb településeken pedig ennél is kevesebb munkaajánlatból válogathatnak az érintettek. Egyéb álláskeresési portálokon pedig, ha nem is annyival, mint a vírushelyzet előtt, de most is nagyobb számú munkával kecsegtetnek, a nyolcórás állásoktól kezdve a bedolgozási és részmunkaidős lehetőségekig.