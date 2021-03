Keze nyomán üde arculatot kapnak Kenderes közterei

A zöldfelület-gazdálkodásban is keresek minden olyan lehetőséget, ami pozitívan befolyásolja a településképet, legyen az egy védett fasor fenntartása, a közterek virágosítása, vagy az épített és természeti környezet összhangjának megteremtése – magyarázta Varga József, akit a közelmúltban neveztek ki a Kenderes Városgazdálkodás élére.

– Húsz éve dolgozom a városüzemeltetésben, ebből tizenötöt Debrecenben töltöttem. Természetesen új kihívást jelent számomra a kenderesi településkép formálása, az épített és természeti környezet összhangjának megteremtése, de szívem csücske a természetvédelem is – hangsúlyozta a szakember, aki kollégáival már elkezdte a közterületen a tavaszi kertészeti munkákat.

– A városkép akkor szép, ha folyamatosan takarítunk, és ahol kell, megújítjuk a növényzetet. A Horthy-ligetbe szeretnék a járdák mellé hosszan virágzó cserjéket, szárazságtűrő dekornövényeket telepíteni, de elkezdjük a Posta térnél a talaj cseréjét, hogy azután cserjékkel, virágokkal ültessük be. Ha az anyagiak lehetővé teszik, több ezer egynyári virágpalántát szórnék szét a városban – részletezte.

Varga József azt is elmondta, hogy az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében szakmai iránymutatást nyújt a közmunkaprogram koordinátorainak, illetve az ellenőrzésben is részt vesz.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a munka jól szervezett, hatékony, a lakosság pedig elégedett legyen, hiszen értük dolgozunk, őket szolgáljuk.

– Jelenleg hat fizikai munkásunk van a városgazdálkodásnál, ugyanakkor ha jól osztjuk szét a feladatokat, nagyon sok mindent el tudunk végezni. A reggeli eligazításon megbeszéljük a napi teendőket, és ha kell, később korrigálok, átcsoportosítom a dolgozók, gépek egy részét a halasztást nem tűrő feladatokra. Ezért is helyeztünk ki nemrégiben forgalomtechnikai tükröt a Deák Ferenc utca sarkára, mert ott több baleset is történt, de a közúti jelzőtáblákat is folyamatosan vizsgáljuk.

– Emellett számos más feladatunk van a belvízelvezetőárok-rendszer karbantartásától kezdve a belterületi belvíz-kárelhárításon át az intézményi karbantartásig. Hozzánk tartozik a balesetveszélyes járdaszakaszok kátyúzása és az utak melletti padkarendezés, feltöltés is – árulta el.

A cégvezető számára a kikapcsolódást is a kertészkedés jelenti. Otthonában több mint száznegyven évelőt és harmincféle cserjét gondoz.

– A személyes oázisomban januártól decemberig mindig látni virágot. Most a mogyoró, a hóvirág, a tavaszi tőzike virágzik. Nekem ez a hobbim, az energiáim egy részét a kertem szépítésébe fektetem, a másik felét pedig Kenderes köztereinek szebbé tételére áldozom – akár hétvégén is. Részt veszek a munkák előkészítésében, végigkövetem a folyamatokat, jelen vagyok az átadás-átvételnél is, mert úgy gondolom, csak akkor lehet eredményes valami, ha van neki gazdája.

– Természetvédelmi és tájvédelmi szakértőként Kenderesen is fellelhetőek már újításaim, a kivágott fák egy részéből virágládák és virágvályúk készülnek, ugyanis a munkám során alapvetően a költségtakarékosságra törekszem.