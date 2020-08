Kezükbe vették a szolnoki városrész szépítését

A Pletykafaluban élő lakóközösség újabb városrészszépítő akcióba fogott.

Ezúttal a Nagysándor József úti bolhapiaccal szemközti kiserdő környékén ritkították meg a gazt és vágtak füvet. Menkó Gyula és követői a Pletykafalu levelesládája Facebook-csoportban hirdették meg a kezdeményezést, mely bejegyzést sokan követtek, és követték a szervezőket a parkgondozásra „érett” területre is.

– Nem provokációnak szántuk az akciónkat – szögezte le Menkó Gyula. – Felkerestem Szalay Ferenc polgármestert és Lits Lászlóval, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjével is kapcsolatba léptünk. Az esős nyárelő után nagyon magasra nőtt a fű, elburjánzottak a gyomok, gallyazni sem ártott volna. Miután megértettük, hogy a zöldterület-gondozási feladatokra meghatározott éves keret java részét idén átcsoportosították a járványügyi intézkedésekre, nem maradt más hátra, a magunk erejére számíthattunk az ügyben.

– Minden „jogosítványt” megkaptunk az önkormányzattól, ami a munkavégzéshez szükséges, a technikát azonban mi biztosítottuk. Egy nagy- és egy kisebb teljesítményű traktoros fűkaszát, illetve kézi fűnyírókat vontunk be a munkálatokba. Ami még érdekes, hogy a terület egy nagyobb része nem is a városé, hanem a Magyar Közúté, mégis vállalja a parkgondozást a város, mert nem akarja, hogy csúnya legyen. Szolnok nyugati kapujáról van szó, nemdebár?! A Budapest felől érkezők is lássák azt, szorgos, gondos kezek tulajdonosai lakják a megye székhelyét – teszi hozzá a szervező. Tavaly a szánkózódombot újította fel a közösség.