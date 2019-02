Kézzel varrott textil szatyrok váltják ki a műanyag zacskókat Túrkevén

Egyre többen járnak textilszatyrokkal bevásárolni Túrkevén. A városban igazán komolyan veszik a „nem kell zacskó” kezdeményezést.

A településen régóta működő Kreatív Öltögető csoport karolta fel ezt az ügyet néhány hónappal ezelőtt. Mostanra követőik is akadtak.

– Már régóta foglalkoztatott minket és kerestük a megoldást, miként lehetne csökkenteni a műanyag zacskó használatát, hiszen az rendkívüli mértékben szennyezi a természetet – tudtuk meg Nagy Árpádnétól, a klub vezetőjétől.

– Egyes becslések szerint ötszáz év, mire lebomlik. Káros hatásait ismerjük, egyre többet törődnek ezzel a problémával a természetvédők és a média is. Az első és leglogikusabb lépés a műanyag zacskók kizárása az életünkből. Ezért csatlakozott az országos kezdeményezéshez a Kreatív Öltögető csoport azzal, hogy textilből zacskókat és szatyrokat varrunk.

– Az ötletet és a felajánlásunkat örömmel fogadták a műanyag zacskó talán legnagyobb felhasználóhelyén a városban, a zöldségesnél. Ezzel a munkánkkal kívánunk hozzájárulni a műanyagzacskó-mentes bevásárlásokhoz. Valljuk, hogy a környezettudatos élet otthon kezdődik, s az egyik legalapvetőbb dolog, ahol tudunk tenni a környezetünkért, az a bevásárlás.

Amint a csoport vezetője hozzátette, a kezdeményezésüket sokan fogadták örömmel, jelezték csatlakozási szándékukat. A napokban óvodai felkérést is kaptak, ahol arra kérték őket, hogy az anyukáknak, nagymamáknak mutassák meg, miként kell szatyrokat varrni. Ezzel remélhetőleg még szélesebb körben sikerül elterjeszteni a műanyagzacskó-mentes bevásárlásokat.

A város legnagyobb zöldséges üzletében tényleg szívesen fogadták a textilből készült szatyrokat.

– Nálunk valóban rengeteg műanyag zacskó fogy, s bizony van, amikor nem könnyű kiváltani ezeket – mondta el Pálinkásné Asztalos Éva tulajdonos.

– Ezért is fogadtuk örömmel a varróklub felajánlását néhány héttel ezelőtt. A textilszatyrok nemcsak környezetbarátabbak, de szépek és tartósak is, érthető hát, hogy gyorsan népszerűvé váltak a vásárlóink körében is. Hamar szétkapkodták őket, ezért úgy döntöttünk, mi magunk is bekapcsolódunk a „gyártásba”.

– Felkértem két varrónőt, hogy a maradék anyagokat hasznosítva készítsenek további szatyrokat, „fizetségként” pedig gyümölcsöt kapnak. Mi pedig éppúgy ingyen adjuk a vevőknek ezeket a tartós és környezetkímélő szatyrokat, mint korábban a műanyagból készülteket.

A legjobb, ha magunknak varrjuk!

A „nem kell zacskó” kezdeményezés lényege, hogy aki teheti, az újrahasznosítás jegyében varrjon magának textilzacskókat, –szatyrokat otthon és bevásárláskor mindig vigye magával.

Lehet készíteni a családtagoknak is ajándékba és baráti körben is terjeszthető. Már ezzel is csökkentjük a műanyag-felhasználást, hiszen kiemelten fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos élet elfogadása és alkalmazása.

Minimális erőfeszítéssel tudjuk csökkenteni a környezetszennyezést. Készítsünk táskát használt pamutanyagból, és máris egy emberrel kevesebb, aki műanyag zacskót visz haza!