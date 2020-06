Kiadványban mutatják be a falvai klubokat

Készül egy helyi klubokat, egyesületeket bemutató kiadvány, számolt be róla Császiné Csáti Réka ötletgazda, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár vezetője.

A településen nagyon sok civil szervezet működik, de korántsem biztos, hogy minden lakos tisztában van vele, pontosan mivel is foglalkoznak.

– Több olyan huszonöt-harminc éves klubunk is működik, ahol az is gondot jelent, hogy kiöregszenek a tagok, és nemigen akadnak új jelentkezők. A kiadvány ezen is segíthet – mutatott rá Császiné Csáti Réka.