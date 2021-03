Kiemelkedő sikerükkel növelték iskolájuk hírnevét

A Verseghy Ferenc Gimnázium életében szinte már mindennapos, hogy kiemelkedő versenyeredményeket érnek el diákjaik. Ezúttal egy természettudományos sikerrel büszkélkedhetnek, három tizenegyedikes lány egy országos biológiaversenyen teljesített kiemelkedően.

– A verseny és a felkészülés talán legkiemelkedőbb mozzanata, hogy az előkészítő foglalkozáson mindannyian egy-egy sertésszívet boncolhattunk – mondta el egybehangzóan a három diáklány.

Dzsubák Fanni, Mező Regina és Tyukodi Hella az emlékezetes gyakorlati feladat mellett természetesen rengeteg elméleti ismeretet szerzett a Dr. Árokszállásy Zoltán bio­lógia–környezetvédelmi versenyre való felkészülés során. A járványhelyzet megnehezítette a dolgukat, csoportos videóhívások keretében tanultak közösen, s néhány személyes felkészítőn is részt tudtak venni Borosné Szlávik Mária tanárnő vezetésével. Az odaadó munka meghozta az eredményét, Dzsubák Fanni megnyerte az országos döntőt, Tyukodi Hella tizedik, Mező Regina pedig tizenharmadik helyezést ért el.

Büszkék lehetnek az eredményeikre a 11. a osztály tanulói, hiszen a kétfordulós verseny számos olyan témát is érintett, melyeket ők még nem is tanultak (a tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok egy kategóriában versenyeznek).

– Ezekből a leckékből tanárnőnk készített fel minket, alapos munkáját ezúton is köszönjük. A felkészülés során általában az előző évek feladatait egyedül megoldottuk, majd videóhívásban együtt beszéltük át a megoldásokat. Minden este együtt gyakoroltuk a fajismeretet úgy, hogy egyikünk mutatott egy képet valamelyikünknek és meg kellett mondani, mi látható rajta. Nem volt egyszerű, hiszen 300 fajt adtak meg, amelyek közül nagyon sok hasonlóan nézett ki. A szóbeli tételeket egymás közt felosztottuk és úgy dolgoztuk ki. Személy szerint nehezítette a helyzetemet, hogy közben az OKTV-re is készülnöm kellett – számolt be a részletekről Mező Regina.

A versenyen volt írásbeli és szóbeli rész is, természetesen minden online zajlott.

– Először a fajismereti tesztet írtuk meg, mindenki a saját otthonában, amelyre mindössze öt percet kaptunk, ezzel is biztosítva a tisztességes munkát. Ezután következett egy hosszú, hatvan kérdésből álló feladatsor, aminek megírására egy órát kaptunk, ez magában foglalta a gimnáziumban tanulandó biológia-témakörök nagy részét – mondta el Tyukodi Hella.

A szóbeli részről a verseny első helyezettje, Dzsubák Fanni számolt be.

– Kamerával kellett részt venni, megadott időpontban érkezett a videóhívás. Negyvenegy tételből kellett felkészülni, ezekből sorsoltak egyet, amit felkészülési idő nélkül kellett kifejtenünk, majd a három­tagú zsűri másik tételbe is belekérdezett, valamint kérdéseket is feltett – mondta el Fanni.

A lányok a tanévben nem először szerepeltek kiemelkedően. Mező Regina és Tyukodi Hella a VI. Semmelweis Egészségversenyen indultak egy csapatban három társukkal, és a harmadik fordulóig jutottak. Szintén ők a biológia OKTV-n is indultak, Regina be is jutott a második fordulóba. Fanni és Regina a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) aktív tagja. Részt vehettek a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozóján, a kimagasló teljesítményükért pedig átvehettek a legjobb öt diáknak járó díjból egyet-egyet.

Ők az SZTA feladatain elért eredményeiknek köszönhetően részt vehetnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Mindhárman tagjai lettek a 2021-es magyarországi BrainCamp csapatának, ahol angol nyelvű előadásokon vesznek részt, Dzsubák Fanni a korlátozott létszám ellenére is bekerült az interaktív részbe, ahol más diákokkal dolgoznak különböző feladatokon.