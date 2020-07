Kijavíttatnák a súlyos problémákat a szolnoki beruházásnál

Több kivitelezési hiányosságot is talált a Mester úti fejlesztési projektben a megyeszékhely önkormányzata. A főbb problémákról pénteken Fejér Andor alpolgármester tájékoztatott a Városmajor úti új körforgalomnál.

– Hamarosan véget ér a Mester úti fejlesztési projekt, ám több helyszínen is műszaki hiányosságokat tapasztaltunk – kezdte mondandóját a helyszíni bejárás során a város alpolgármestere. Fejér Andor rámutatott, a kivitelezés során nem feltétlenül a legmagasabb szakmai igényességgel történtek meg a munkálatok. A munkák elvégzését követően ugyanis vannak olyan megsüllyedések és bemosódások, amelyekkel nem vehető át a projekt. Majd hozzáfűzte, a fejlesztéssel érintett terület egyes pontjain útpálya-, kerékpárút- és járdasüllyedések látszanak, míg másutt út- és járdaszegély-fektetési hibákat vettek észre. Mindemellett vízelvezetési hiányosságok is akadtak, melyeket a lehető leghamarabb orvosolni kell.

– Éppen ezért elkészítettünk egy hibajegyzéket, melyet hétfőn adunk át a kivitelezőnek, és természetesen a műszaki átadásnak az lesz a feltétele, hogy a jegyzékben szereplő hibákat maradéktalanul kijavítsák – tudtuk meg.

Fejér Andor emlékeztetett, a megyeszékhely ezen részén olyan beruházás valósult meg, amely kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi az itt élők életét. – Emellett egy olyan városrészfejlesztést indítottunk el, amely hosszú távon nagyon komoly beruházási területe lesz Szolnoknak. A fejlesztés lakóövezeti szempontból is jelentős, de vállalkozási és kereskedelmi tevékenység szempontjából ugyancsak kiváló környezet alakul itt ki – fogalmazott Fejér Andor.

Miután arra is kitért, hogy a területen történő közlekedésre is nagy hangsúlyt helyeznének. – A forgalom tompításáról gondoskodni fogunk, azaz 3,5 tonnás súlykorlátozást vezetünk be. Ezenkívül sebességkorlátozással is segítjük, hogy a térség nyugalma ne sérüljön – összegezte szavait az alpolgármester.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Városmajor úti új körforgalom környékén a fák pótlását már elkezdték a szakemberek. A teljes Mester úti projekt összesen 2,6 milliárd forintot ölel fel.