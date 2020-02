Kilenc kilós halat is fogtak a Tisza-tavon

Bár inkább kisebb példányok akadnak horogra, ezekben a napokban érdemes süllőzni a Tisza-tavon.

A szőke folyó továbbra is zavaros, de az elmúlt napok sebes vízfolyását követően már jelentősen lassult. A holtágak jól horgászhatók, a békéshalazók közül többen is fogtak méretes pontyokat, keszeg és törpeharcsa is került a haltartókba. Nagyobb süllőfogásokról is érkeztek hírek, legutóbb egy kilenc kilósról, amit Tiszafürednél fogtak.