Kilószámra készítik az ízletes csalamádét Tiszabőn

Naponta akár száznyolcvan üveg savanyúságot is előállítanak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszabői savanyítóüzemében. Amellett, hogy az üzem munkahelyet biztosít, igyekeznek a környékbeli beszállítókat is bevonni a programba. Az elkészült csalamádé egy részét az egyik nagy üzletlánc vásárolja meg, de bőven jut a szociális étkeztetésbe is belőle.

– Ez a csírátlanítási folyamat, amely elpusztítja a nem kívánt kórokozókat a befőttesüvegekből – magyarázza az egyik asszony a tiszabői savanyítóüzemben, miközben az üvegeket a sütőbe rakja. Éppen a tegnap elkészült csalamádét csomagolják, amely nagyrészt káposztából és répából áll. – Ecet, só, víz, borkén, ezek kerülnek bele. Egy darabig állnia kell, hogy levet eresszen. Az asszonyok kicsavarják, de meghagyják a levét a későbbi felöntéshez. Kimérik a megfelelő adagot, beleteszik az üvegbe, és utána még 82 fokos vízben negyven percig hőkezelik. Erre azért van szükség, mert egyrészt ezzel tovább tartósítják a savanyúságot, másrészt az üvegek nem lesznek mattak és vízkövesek – részletezi a csalamádé készítését Farkas János, az üzem vezetője. Rajta kívül még három asszony és még két munkatárs dolgozik itt, akik a pakolásban, szállításban segítenek. A savanyítóüzem korábban egy elhagyott, üres családi ház volt, 2018-ban vásárolta meg és alakította át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Mióta beindult a termelés, naponta akár száznyolcvan-százkilencven üveg savanyúság vagy befőtt készül, mindig a szezonnak megfelelő alapanyagokból. – A fő cél az, hogy a helyiek visszakerüljenek a munka világába. Akik itt, a savanyítóüzemben dolgoznak, nagy odaadással, lelkesedéssel végzik a munkájukat. Nem közmunkás fizetést, hanem piaci munkabért kapnak. Az alapanyagot a máltaiak biztosítják, törekedve arra, hogy főként a helyi termelőktől származzanak, bár ezen a téren még fejlődni kell, hiszen nagyon sok kritériumnak kell megfelelni. Emellett az önkormányzatnak is van kertészete, ahol a közfoglalkoztatottak zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, nyáron például onnan kaptuk az alapanyagot a sűrített paradicsomhoz – mondja Farkas János. Hozzáteszi, a cél az, hogy a térség erősödjön és fejlődjön, mind a közvetlen munkahelyteremtés, mind a beszállítás terén. Kelendőek a kézzel előállított termékeik, nagyáruházak is vásárolnak tőlük A tiszabői savanyítóüzemben készült termékek egy részét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Manufaktúra nevű értékesítési hálózatán keresztül juttatja el a fogyasztókhoz. – Egy másik részét egy nagyáruházlánc vásárolja meg, így sikerül értékesíteni, de nagy része a máltai szeretetszolgálat közkonyháiba, a szociális étkeztetésbe kerül. Ez egy kis manufaktúra, jelenleg ekkora kapacitással tudunk működni – felelte kérdésünkre Farkas János, a savanyítóüzem vezetője. Nemcsak a savanyúságok, a szeretetszolgálat tiszaburai varrodájában készült termékek is egyre kelendőbbek. Az egyik nagyáruházlánc például dekoratív vászontáskákat rendelt tőlük, nemrég pedig a hagyományos mellett hangulatos karácsonyi maszkokat is piacra dobtak.