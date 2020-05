Kinyitottak a karcagi templomok

Vasárnap a karcagi református és katolikus templom is kinyitotta a hívek előtt kapuit. Az egyházak vezetőit kérdeztük a részletekről, tapasztalataikról.

– Még óvatosak az emberek, de már vasárnap többen eljöttek a római katolikus templomba a misére, ahol szájmaszkot kellett viselni, s egymástól 1,5-2 méterre ülni. A bejáratnál elhelyeztünk kézfertőtlenítőt, amit használnia kellett a misére érkezőknek. Az adományokat sem a szentmise keretében, hanem a végén, az ajtónál kitett kosárba gyűjtöttük – mondta Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos.

Azt is megtudtuk, a szentáldozás módja is változott, s a kézfogás helyett fejhajtás van a járványügyi szabályok miatt.

– Ha távolabb is vannak a templomban egymástól az emberek, a lelki közösség sokat jelent nekik és nekem is – árulta el a plébános.

– A Református Nagytemplomba is visszatért a régi istentiszteleti rend. Nagyon jó újra itt lenne, hiszen március 15-án volt az utolsó istentiszteletünk, de vasárnap már igen szép számban voltunk, s ha jobb lesz a helyzet, még többen leszünk – véli Koncz Tibor esperes, aki arról is tájékoztatott, hogy a nagy rendezvényeket -konfirmálás, csoportos keresztelés- elhalasztották.

A Pünkösdöt úrvacsorával együtt tartják a hétvégén, ahol belépéshez biztosított a kézfertőtlenítés és szájmaszk használata itt is kötelező. Az előírt védőtávolság az ültetési rendet is meghatározza, így csak négyszáz embert tudnak elhelyezni. A liturgiát lerövidítették, az elején és a végén van csak ének, s az istentiszteletet követő kézfogás is elmarad. Ugyanezek az előírások érvényesek a Kiskulcsosi templomra és a Gyülekezeti házban tartandó bibliaórákra is.