Kipróbálták új búvárfelszerelésüket a honvédek Szolnokon

Új búvárfelszerelésekkel gazdagodott a MH vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár búvárainak eszközparkja a közelmúltban. A felszerelésekkel az alakulat tagjai szinten tartó merüléseket végeznek a Holt-Tiszán – csütörtökön a Szoljon.hu is elkísérte őket a gyakorlásra.

Az eszközöket egy pályázat segítségével szerezték be, melynek célja a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – tudtuk meg a helyszínen.

Az új felszereléssel az alakulat búvárai szinten tartó merüléseket végeznek Szolnokon, a Holt-Tiszán, illetve a közeljövőben a Tisza különböző helyszínein is merülnek majd. A munkabúvár-felszerelés képességeiből adódóan képesek különböző vegyi anyagokban, illetve szennyezett vízben is dolgozni, a felszerelés rendelkezik kamerával és lámpával, valamint kommunikációs rendszerrel is.