Kis Gábor: Nem tudtunk kikapni

Május 17-én Egerben vendégszerepelt a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata, ekkor húzta utoljára fejére a 11-es számú pólós sapkát Kis Gábor, akit a világ egyik legjobb centerének tartottak. Merthogy a Kicsi becenevű olimpiai bajnok játékos szögre akasztotta azt a bizonyos 11-es sapkát, bejezte a pályafutását.

– Lehet, hogy most nem hiányzik a játék, de így lesz ezzel augusztus közepén is, amikor társai hozzálátnak a munkához?

– Érdekes érzés lesz, mert az elmúlt negyed évszázadban május végén vagy június elején véget ért az évad, majd augusztus közepén kezdődött az alapozás a következő szezonra. És akkor még nem beszéltem a válogatott nyári programjairól, a világversenyekről.

– Azt gondoljuk, hogy elégedett lehet a pályafutásával.

– Annak idején a Bp. Spartacusban kezdtem 1990-ben, és most Szolnokon fejeztem be a vízipólót. Felnőtt játékosként a BVSC-ben és a Vasasban is szerepeltem, majd Egerben öt évet játszottam. Közben társaimmal olimpiai bajnoki címet szereztünk 2008-ban Pekingben. Szolnokon nyolc évet töltöttem el.

– Az utóbbi évek csodálatosan sikerültek, hiszen Cseh Sanyi irányításával amit lehetett hazai és nemzetközi szinten, minden trófeát besöpörtünk, nem tudtunk kikapni. Idén sajnos nem úgy sikerült a szezon, mint az elmúlt években. Edzőváltás volt, új játékosok érkeztek, sérülések is zavartak bennünket. Később ért be az a munka, amit Zsile Gociccsal elvégeztünk, azért a bajnoki bronz nem rossz eredmény a végére.

– Mit fog csinálni a nyáron?

– Szarvason lakunk a családdal, építjük a házunkat, van és lesz is dolgunk bőven. Több időnk lesz az életre, egymásra, a nejemmel és Milán nevű kisfiunkkal megyünk a szabadba, sátorozni és horgászni, közben hallgatni a madárcsicsergést. Nomád életmód, mint a Tüskevár című regényben, én leszek majd a Matula bácsi.

– Örömmel hallottuk, hogy nem szakad el a sportágtól.

– Igen. Két éve Mohi Zoltán, a mezőtúri Invictus SC elnöke keresett meg, hogy segítsek be a klubnál a szakmai munkába – folytatta Gábor. – Akkor azt mondtam, ha véget ér a játékos pályafutásom, akkor szívesen dolgozok majd a klubnál. Ráadásul Szarvas és Mezőtúr közel van egymáshoz.

– Hálás vagyok, hogy Zoli kivárta az időt, én pedig készen állok a július elsejei munkakezdésre. Tisztában vagyok vele, hogy sok munka vár rám, a gyermek és serdülő korosztály csapatai tartoznak majd hozzám. Figyelem az edzők munkáját, és egyéni képzéseket is tartok. Igyekszem átadni a szakmai tudásomat, de a parton kívül is törődni szeretnék a gyerekekkel.

– Azt akarom, hogy a fiatalok jó kedvvel járjanak hozzánk edzésre. Figyelem a fejlődésüket. Tervünk, hogy minél hamarabb legyen OB II-es csapatunk, majd onnan is lépjünk előre az OB I/B osztályba, egyelőre ennyi. Hamarosan indul a Kis Gábor Training Camp, nyári pólósuli.

– A család, a horgászat és a szakmai igazgatói munkája mellett láthatjuk még a szolnoki meccseken?

– Hát persze, nem minden meccsen, de itt leszek, és szurkolok, hiszen Szolnok és a csapat a szívem csücske lett az elmúlt nyolc évben.