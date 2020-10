Kisebb csoportokban ebédelnek megyénk diákjai

Komoly beosztás szerint ebédelhetnek megyénk általános iskolásai. A kisebb csoportokat csúsztatottan osztották be. A kialakult rend szerint a főétkezéssel fél háromra mindenki végez.

– Két része van az étkezőnknek, komoly órarendje van az ebédeltetésnek. És bár akadnak programok, amik kisebb kavarodást okoznak, és a rend megbomlik, de összességében jól működik a kitalált rendszer. A pedagógusok és asszisztensek segítik a gördülékeny étkeztetést – mondta Kalmárné Szász Julianna, a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola intézményvezetője.

A gyorsabb haladás érdekében az elsősöknek meg is terítenek.

– Egyéb esetben az első hónapokban kellene megtanulni az önkiszolgálást, de ez most nem ennek az ideje. Még arra is figyelünk, hogy ne minden gyermek a kijelölt tanítási óra végén érkezzen az ebédlőhöz, hanem közben is, általában sikerül fél háromra mindenkinek befejezni a főétkezést – tette hozzá.

A felsősöknek is számos időpontot tűztek ki, és bár az asztaloknál ülve nem tudják tartani a másfél méteres távolságot, az osztályok keveredésének elkerülésére fokozottan figyelnek. A takarítás és folyamatos fertőtlenítés is fontos.

– Abban a pillanatban, ahogy az egyik gyermekcsoport elhagyja az étkezőt érkezik a takarító személyzet. De az evőeszközöket is a pedagógiai asszisztensek csomagolják ki, hogy a gyerekek ne válogassanak a kések, kanalak és villák között – részletezte.

Besenyszögön is módosították a csengetési rendet az ebédszünetek miatt.

– Kisebb csoportokra kellett osztani a gyermekeket, nem mindenki akkor megy ebédelni, mint korábban. A két helyiségnek köszönhetően a négy-, hatfős asztaloknál párhuzamosan több osztály tud ebédelni, most időben elcsúsztatva léphetnek az étkezőbe – tudatta hírportálunkkal Kovács Melinda, a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Az alsósokat a tanítók kísérik, nem mindig a szünetben, hanem több esetben óra közben mennek az étkezőbe. A felsősök közül bizonyos osztályoknak hosszabb szünetet hagytak, az idő alatt kell megebédelni.