Kiskertprogrammal is támogatják a rászorulókat Szolnokon

Az egyik legtermékenyebb szociális kiskertje az Olajbányász utcában élő Kanálos Géza családjának volt az idén. Egy szociális program a nehéz sorsú szolnoki közösségeket támogatja, ennek gyümölcsét, szó szerint inkább termését takarította be ajándékcsomag formájában is a família.

– Nekem idén minden kinőtt a kertben, amit elültettem – mutat körbe gondozott portája tenyérnyi termőterületén Kanálos Géza. – Volt csicsókám, paradicsomom, paprikám, hagymám, de még magról termesztett kukoricám is.

– Annyi termett, amiből még egynémelyből ajándékozni is tudtam a rokonságnak és a barátaimnak – mondja örömmel a családfő. – Csak a borsó nem akart nőni, de úgy tudom, a borsóval másoknak is meggyűlt idén a baja – tárja szét kezeit Géza.

A szolnoki önkormányzat immáron ötödik alkalommal szervezte meg szociális kiskert programját. A nehéz sorsú családok számára meghirdetett integrációs program az öngondoskodás, az önellátás képességének kialakításában segíti az érintetteket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A pályázati programba huszonegy halmozottan hátrányos helyzetű családot vontunk be – magyarázza a támogatás lényegét Molnár Iván, a városrész önkormányzati képviselője.

– A célközösségek számára szakmai tanácsadást, kéziszerszámokat, palántákat és vetőmagokat, továbbá növényvédő szereket biztosítottunk. A program a rászoruló családok számára kiváló alkalmat nyújt arra, hogy saját telkükön tudják megtermelni a családi fogyasztáshoz szükséges zöldségek java részét – hangsúlyozza Molnár Iván.

– A bevetett területek gondozását évente több alkalommal szemrevételezzük – tette hozzá Kozák Ferenc, a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

– Nagyon fontos, hogy a megfelelő egyéni és közösségi fejlődés biztosított legyen, s amennyiben szükséges, növényápolási tanácsadással, tapasztalatok átadásával és gyakorlati bemutatással is segítsük a programban résztvevőket – mondja a CKÖ vezetője.

Az önkormányzat minden évben a programban legjobban teljesítőket külön köszönti. Kanálos Gézáékat Molnár Iván városatya és Kozák Ferenc, a CKÖ elnöke egy ajándékcsomaggal lepi meg, miután ezt a családot értékelte a programért felelős tanács a legmotiváltabbnak.

Tetszik a családnak a lehetőség, tovább is lépnének

Kanálos Géza az élettársával, Mónikával – ő úgy tartja, hogy romáéknál ez „hivatalos” feleség – és két lányával költözött ez év elején panellakásból a Kőrösi út mögött húzódó Olajbányász utcai kertes házba.

Az apa építéseknél, felújításoknál segédmunkásként, párja a Kőrösi Csoma iskolában takarítónőként dolgozik. Nagyobbik lányuk Újszászra, kisebbik Szolnokon jár iskolába.

Géza, aki korábban szántóföldi és kerti munkákat is szívesen végzett, jövőre is pályázna a kiskertprogramba, s miután kakasai, tyúkjai, nyulai is vannak, részt venne valamilyen kisállat-nevelő projektben is.