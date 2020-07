Kistérségi polgárőr napot rendeztek Tiszajenőn

Jól sikerült a településen első alkalommal megtartott Kistérségi polgárőr nap. A jenői polgárőr egyesület a Szolnok Városi Polgárőr Egyesülettel karöltve rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a jeles eseményt, melyen több száz polgárőr, családtagok, a térség polgármesterei és meghívott vendégek vettek részt.

Lólé Zsolt, a jenői egyesület elnöke elárulta, az előző nap folyamatosan hulló eső miatt aggódott, hogy kevesen fognak elmenni a számos programot felvonultató rendezvényre, hiába a komoly szervező munka. Ám nagy érdeklődést tapasztalt, ráadásul az időjárás is kegyesnek bizonyult hozzájuk, a nap is kisütött.

Tizenkét település polgárőrsége élt a meghívással. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Bacsó Ernő, a Gróf Batthyány Lajos Nemzetőr Szövetség dandártábornoka, polgármesterek, valamint a rendőrség vezetői is.

Az egész napos eseményen már délelőtt megkezdődtek a vetélkedők, melyen mindenki kipróbálhatta magát különféle vetélkedőkben, többek között kötélhúzásban, zsákban futásban, KRESZ-ismeretekben, a legjobbak jutalmat is kaptak. Lehetőség nyílt kipróbálni az íjászatot, a gyerekeket ugrálóvár is várta, és a rendőrség bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársai is tartottak számukra programot.

E napon adták át a tiszajenői Civil házat, mely a helyi csoportok foglalkozásainak biztosít helyet, így a polgárőröknek is, akik az épület felügyeletét, rendben tartását is magukra vállalták.

Felajánlásoknak köszönhetően bőséges ebéd várta a résztvevőket, rotyogtak a finomságok a bográcsokban, a halászlétől a csirkén át az őzpörköltig. A hangulat kiváló volt, melyet fokozott a délután kezdődő zenés műsor. A legkitartóbbak másnap hajnali háromig élvezték a mulatságot.

Lólé Zsolt elmondta, a polgárőrségek elnökei megbeszélést is tartottak, ahol együttműködésüket körvonalazták, és megállapodtak abban, hogy jövőre is tartanak hasonló rendezvényt másik helyszínen, valószínűleg Újszász és Szászberek rendezésében.