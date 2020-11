Kitiltották az autókat a tiszavárkonyi temetőből

Nemrég pályázati pénzből végeztek fejlesztést a tiszavárkonyi katolikus temetőben. Akkor a főbejáratot lakattal lezárták és kitettek egy behajtani tilos KRESZ-táblát, így csak gyalog lehet eljutni a temető bizonyos pontjaira, kereste meg lapunkat panaszával Misovicz Albert.

Ez hátrányosan érinti azokat, akik idősek vagy mozgássérültek, mivel így nem tudnak bejutni a sírokig. Úgy véli, megoldás lehetne a KRESZ-tábla eltávolítása, és megoldást kellene találni arra, hogy a kaput kinyithassák szükség esetén. Mint mondta, van még egy hátsó kapu, ami egy mezőgazdasági földútról érhető el, de az nincs gondozva, szinte járhatatlan, eső után napokig áll a víz a nyomvályúkban, így arról sem megoldott a bejutás.

A kőkeresztig útburkolat készült, de erről nem készítettek lecsatlakozót az innen leágazó három fő közlekedési úthoz, ahonnan a temető nyolcvan százaléka elérhető lenne. Elhelyeztek viszont négy faoszlopot a gépjárművek lehajtásának megakadályozására, így akkor sem juthatnának el gépjárművel a ravatalozóhoz és a sírokhoz, ha a kapunyitás megoldott lenne. Emellett a kiskapu is túl keskeny, kerekesszékkel kétséges a bejutás. Ez több embernek is gondot okozhat, vélekedett Misovicz Albert.

A felvetéssel kapcsolatban megkérdeztük Ratnik Ferencet, a tiszavárkonyi egyházi tulajdonú temető plébánosát.

– Autóval továbbra sem lehet majd behajtani – hangsúlyozta a plébános.

– Az a cél ugyanis, hogy csak a temetési kocsi közlekedjen bent a temetőben. Úgy vélem, húszméteres távolságok a bejárattól gyalog is megtehetők. Kerekesszékkel pedig be lehet férni a kiskapun is, az szabványméretű.