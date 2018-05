Kitört autókerekek, késő buszok – járhatatlan a tiszabői szakasz

A szakaszon valóban csak lépésben lehet haladni, gyakorlatilag eltűnt az aszfalt az útról.

– Ez egyszerűen katasztrófa! Nagyon sok bajt okoz nekünk – panaszolja Tiszabő alpolgármestere, Bíró Zoltán is. – Bár ez az út több éve ilyen rossz már, de legalább lehetett rajta közlekedni.

– Most, a tél alatt egyszerűen járhatatlanná vált. Ha megyünk Fegyvernek felé, akkor le kell menni az erdőbe, hogy kikerüljük a kátyúkat. Fegyvernekre és Tiszagyendára mintegy száz-száz gyermek jár busszal innen, Tiszabőről.

– Ha esik az eső, nem is látni, hogy kátyú van, mert benne áll a víz. Nagyon balesetveszélyes – teszi hozzá bosszúsan az alpolgármester. Elmondja, többször jelezték már a problémát a közútkezelőnél, de eddig semmi nem történt.

A tizenegy kilométeres szakasz először akkor ment tönkre, amikor 2010 környékén a Kisújszállást elkerülő szakaszt építették. Ezen az úton és Fegyvernek belterületén keresztül hordták Gyendáról a homokot a négyes útra a több tonnás teherautók. Naponta akár száz ilyen is átrobogott a városon.

– Bár az építkezés levonulása után a kivitelező helyreállította az utat a belterületen és a külterületen is, a probléma az, hogy ez a terület nagyon belvizes, és az idei tavasz rendkívül csapadékos volt.

– A toldozott-foldozott részekbe könnyen beszivárgott a víz, ami teljesen tönkretette, és valóban katasztrofális állapotban van – mondja Tatár László, Fegyvernek polgármestere.

Tiszagyenda polgármestere úgy látja, már az elkerülő építése utáni helyreállítási munkák sem voltak megfelelőek, ez okozta a jelenlegi problémát is.

– Rengeteg kárt okoz ez az út az itt élőknek. Számos keréktörés, kátyúkár, futómű-meghibásodás felelőse – sorolja Pisók István. Elmondása szerint annak idején a kivitelező a fagyos téli hónapokban végezte az út felújítását.

– Többször figyelmeztették őket, hogy hibát követnek el. A kivitelező ennek ellenére, egy újfajta technológiára hivatkozva folytatta a munkát. A tavasz beköszöntével pedig megerősítést nyert minden aggályuk, az út mára már újra járhatatlan – teszi hozzá.

– A helyreállítási munkákat a kivitelező elvégezte, ezután a garanciális javítási munkáknak folyamatosan eleget tettek. Ez az időszak azonban lejárt, így társaságunk feladata lett újra a burkolathibák lokális javítása – válaszolja kérdésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

– A beruházáshoz szükséges források előteremtéséért mindent megteszünk, addig is a rendelkezésünkre álló eszközök és anyagi források erejéig folyamatosan, ütemezetten végezzük a javítási munkákat ezen az úton is. A tiszafüredi mérnökségünk rövid távú ütemtervében szerepel ezen a szakaszon is a szükséges kátyúzási munkák elvégzése.

Pécsi Norbert Sándor hozzáteszi, a fegyverneki úton, az időjárás függvényében, várhatóan június első felében tudnak szakembereink kátyúzási, javítási munkákat végezni. Július második felében, augusztus első felében egyes szakaszokon nagy felületen javítási munkákat is terveznek.

A jó út akár életet is menthet a mentősök szerint

– Azokban az esetekben, amikor a percek is számítanak – bár ez szerencsére ritka – akkor egy ilyen rossz minőségű út miatt ezeket a perceket el is veszíthetjük – magyarázza Kardos József, az Észak-alföldi Mentőszervezet Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltségének vezető mentőtisztje.

– Nagyon szigorú utasítás, hogy a technikát úgy kell használnunk, hogy az ne károsodjon. Ha a mentőautó megsérül, tengelytörése lesz, akkor a segítség ki sem ér a beteghez.

~ Ha már kint vagyunk, akkor már tudunk segíteni, de amíg ki nem érünk, addig a helyzet akár válságossá is fordulhat. Ezekben az esetekben az, hogy nem tudunk rendesen haladni, komoly szerepet is játszhat.

– Általánosságban elmondhatom, hogy akár húsz- harminc százalékkal meghosszabbíthatja a helyszínre érkezési időt, hogyha ilyen mértékben rossz az út. Olyan nem fordulhat elő, hogy sehogyan sem tudunk eljutni a helyszínre. Ha mégis megsérülne az autó, és nem tudunk továbbhaladni, akkor helikopteres segítséget veszünk igénybe – teszi hozzá a szakember.