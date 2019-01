Kívül-belül megszépül a kunszenti rendelő

Megújul a háziorvosi rendelő. Erre 132 és fél millió forint pályázati pénzt nyert az önkormányzat.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester elmondta, az épület csaknem teljes körű felújításán belül aka­dálymentesítenek, nyílászárókat cserélnek, szigetelnek és a gépészeti elemeket is kicserélik.

Egy „univerzális” helyiséget is kialakítanak, mely szűrővizsgálatok, egészségfejlesztő programok megvalósítására is helyet biztosít. Ezek mellett bútorokat, berendezéseket, műszereket, informatikai és egyéb eszközöket is beszereznek.