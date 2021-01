Kőalappal teszik járhatóvá a sáros utak egy részét Jászkiséren

A téli latyakos idő nagyon megnehezíti a közlekedést Jászkisér egyes részein. A Rigó utca egyik mozgáskorlátozott lakója mankóval és kerekesszékkel sem tudja elhagyni otthonát a rossz útviszonyok miatt. Néhol autózni sem könnyű, hiszen előfordul, hogy a jármű kereke beleragad a sárba. Az önkormányzat a napokban megkezdte kőalappal ellátni a földes utakat, hogy javítsanak a közlekedési feltételeken.

– Mozgáskorlátozottként nem jutok az utcaajtónál messzebbre – kezdte Balogh Ferenc, a Rigó utca egyik lakója. Ottjártunkkor két mankóval álldogált a kapuban, és onnan figyelte a közelében dolgozó munkásokat.

– Saras, latyakos időben nagyon rossz állapotok uralkodnak nálunk. Még az egészséges embernek sem könnyű itt közlekedni. Járda nincs, az utca saras időben járhatatlan, így nem tudom elhagyni a házat. A kerekesszék azonnal elakadna, ha útnak indulnék – sorolta a problémákat. – Régóta várjuk már, hogy megoldódjon a helyzet, ezért örülünk, hogy a napokban elkezdődött az útfelújítás, és végre járdánk is lesz – mondta bizakodva.

Az önkormányzat a város költségvetéséből, a Kisér-Szolg. Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársainak közreműködésével a napokban kezdte meg kőalappal kiépíteni a földes utakat. A munkálatok a város belterületén öt, külterületén, Szellőháton pedig egy utcát érintenek.

– A Rigó utcában kezdtünk, ahol mintegy negyven centiméter földet ástunk ki az útalapkészítéshez – tájékoztatott Rácz István, a városfejlesztési cég megbízott vezetője. A réteget betontörmelékkel töltik fel, majd zúzott kőtörmelékkel borítják le az utat. Megújul a Gólya, a Velence, a Perem, valamint tervben van a Pipa utca is.

– Ha a megvásárolt kőmennyiség engedi, akkor abból szeretnénk a kőalapú belterületi kátyús utakon is javítani – ezt már Lukácsi György polgármester mondta, amikor az önkormányzat útfejlesztési terveiről és lehetőségeiről kérdeztük. – Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is keressük a pályázati forrásokat arra, hogy aszfaltozni is tudjunk. Tavaly év végén nyertünk a terület- és településfejlesztési operatív programban háromszázmillió forintot a leromlott városi területek, szegregátumok rehabilitációjára.

A pályázat részeként tervben van a Deák Ferenc és a Rákóczi út szélesítése és újraaszfaltozása is. Ezzel tehermentesítenénk a főutat, ahol nagyon megnövekedett a forgalom. Ezenfelül a program parkoló- és járdaépítést is tartalmaz, valamint az egykori presszó épületének felújítása is a támogatásból valósulhat meg – beszélt a tervekről a polgármester.