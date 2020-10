Kökényzselé ízesíti Újszász tortáját

A Zagyva-parti kisváros is beállt azon települések sorába, melyek saját tortával büszkélkedhetnek. A citrusos-joghurtos krémmel és kökényzselével töltött aranysárga és zöld piskótalapokból álló finomság színe, íze és kinézete is a város jelképeit, jellegzetességeit idézi.

Az idei városnap egy igazi különlegességet és újdonságot hozott Újszász életébe, hiszen ez alkalomból készült el a település tortája. Dobozi Róbert polgármester úgy gondolta, ha már van ország tortája, melyek mindig nagyon finomak és jól néznek ki, miért ne lehetne Újszásznak is. Ráadásul augusztus második felében nyílt meg a település első cukrászdája, így az sem volt kérdés, ki készítse el a város jellegzetes édességét.

– Bevallom, először meglepődtem, amikor a polgármester megkeresett minket ezzel az ötlettel. Hiszen még csak akkor nyitottunk meg, mégis én voltam az első gondolata – mondta lapunknak Hajdú Tünde, aki öt éve végzett cukrászként.

– Ennek ellenére örömmel vállaltam a feladatot, ami elsőre igazi kihívásnak tűnt, de végül könnyen jöttek az ötletek, és gond nélkül összeállt, hogyan is nézzen ki a torta.

– Az volt a kikötésem, hogy jelenjenek meg benne a városra jellemző színek – fűzte hozzá Dobozi Róbert.

– A zászlónk zöld és aranysárga, így ezeket szerettem volna látni a tortában is, illetve egy településünkre jellemző gyümölcsöt. Ez volt a legnehezebb, kitalálni, hogy mi is lehet ez, de Tünde azt javasolta, legyen a kökény, hiszen Újszász külterületi útjai és a Zagyva-part is tele van kökénybokrokkal – idézte fel a városvezető.

Tünde két kóstolótortát készített. Mindkettőbe került kökényzselé, amit nem cukrozott túl, így megmutatkozik benne a bogyós gyümölcs jellegzetes íze. Testvérével utánaolvastak, hogy milyen ízvilág passzol a kökényhez, mivel lehet párosítani. Így esett a választás egy túrós és egy görög joghurtos krémre, de az utóbbiba citromlé és citrom héja is került. A két variáció közül a „tortabizottság” szigorú zsűritagjai választották ki a végleges verziót.

– Először a túrós változatot kóstoltuk meg, közben mindenki, mint háziasszony, elmondta a véleményét, hogy mit gondol, milyen a tésztája, az íze – mesélt a zsűrizésről Kaló Istvánné alpolgármester, a héttagú bizottság elnöke.

– Utána következett a citrusos-joghurtos, és egyhangú döntés született, hogy ez kellemesebb, jobb állagú és ízű, mint a túrókrémes. Ezután tettünk egy-két javaslatot a cukrásznak, hogy szeretnénk, ha egy kicsit lazább lenne a tésztája és lágyabb a kökényzselé. Majd megindult az ötletelés a díszítésről. Azt a lehetőséget például elvetettük, hogy mogyoróval legyen meghintve a torta oldala, hiszen az elveszi az ízét.

– A piskótamorzsa is felmerült, mint lehetőség, de végül a hántolt ostya mellett döntöttünk. Ez egy kicsit ropogós is, és jól mutatott a torta szélén – tette hozzá Tünde.

– Minden szeleten három tejszínpöttyöt helyeztünk el növekvő sorrendben. A szélén lévő nagyobbik pötty egyik oldalára egy kökényzselékorong, a másikra pedig ehető ostya került a város címerével. Ettől lett igazán újszászi ez az édesség. Végül a torta tetejét is meghintettük vékonyan a hántolt ostyával.