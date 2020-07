Költséghatékonnyá válik az intézmények fenntartása Szolnokon

Ősz végére elkészülhet a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikumának épülete. A felállított állványok segítségével a hőszigetelést és a nyílászáró cserét végzik.

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellára, szerdán a helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, hogy a centrum nagy hangsúlyt fektet az épületek rendben tartására, ebben az évben sok kisebb munka mellett két nagyobb volumenű felújítás zajlik.

– A beruházások első üteme három éve fejeződött be a Pálfyban, valamint a jászberényi Klapka György Technikum és Szakképző Iskolában. Ennek köszönhetően látható, hogy már vannak kész oldalfalak. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a saját forrás mellett Jászberényben az önkormányzat is hozzájárult a munkálatok elvégzéséhez. Az idei évben további háromszázmillió forintot fordíthatunk az épületek befejezésére, melyből kétszázharmincat a Pálfyra, a maradék összeget további hetven millió forinttal kipótolva a Klapkára költünk – hangsúlyozta.

A szolnoki iskolában az 1970-es évekbeli korszerűtlen kazán helyére új kerül, amivel további energiát takarítanak meg, így költséghatékonyabbá válik az épület fenntartása. A beruházást várhatóan novemberben fejezik be, ősztől a munkálatok a tanítással párhuzamosan zajlanak majd.

– Az elmúlt időszakban is jól működött az a rendszer, hogy a kivitelező cég munkatársai egy-két teremben dolgoztak egyszerre, szeptembertől is ezt tervezzük majd – emelte ki, majd a jövőbeni tervekről is beszámolt.

– A Petőfi udvarán tornaterem épül. Három éve gyűjtjük a társasági adót, elkészült a látványterv. Mivel sportjellegű a beruházás, így a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. segítségével végezhetjük el a munkálatokat. A lelátó nélküli kosárlabdapálya méretű csarnok alapkövét még ebben az évben letesszük. A Kero udvarára egy tanuszodát építenénk, a látványtervek a megvalósítási tanulmányokkal készen állnak. A Jendrassik két épületét összekötő kétszintes hat tantermes tanműhely kivitelezése is a tervek között szerepel, de a források előteremtésére mindkét esetben szükség van – részletezte a lehetséges fejlesztéseket Hicsó György.