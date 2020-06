Konzultáció: a legtöbben már átvették a kérdőíveket

Minden megyei település postája megkapta a nemzeti konzultáció kérdőívét tartalmazó levelet még a múlt héten, és azonnal el is kezdték ezek kihordását. Az ütemterv szerint a küldemények kézbesítése csütörtökön már be is fejeződik a Jászkunságban.

Megyénkben összesen háromszáznégyezer konzultációs levelet dobtak be a postaládákba, ebből szolnoki háztartásokba került mintegy negyvenkilencezer – tudtuk meg Panulin Ildikótól. A Magyar Posta Zrt. szóvivője hozzátette, hogy amennyiben valaki nem kapta meg a küldeményt, érdemes a kormányzati vonalon, a 1818-as ingyen hívható számon érdeklődni. A kitöltött kérdőíveket augusztus tizenötödikéig ingyenesen lehet feladni a postákon, a mellékelt válaszborítékban. Megyénkben olyanok is akadnak, akik már meg is válaszolták a fontos témákat érintő kérdéssort, sokan pedig azt tervezik, hamarosan időt szakítanak a kitöltésre. A karcagi Gulyás Ferencné például arról beszélt hírportálunknak, családjával közösen válaszolja meg a kérdéseket. – Családunk minden tagja megkapta már a posta által kézbesített konzultációs kérdőívet. Fontosnak érezzük, hogy lehetőség van a nemzeti ügyekben a véleményünk kinyilvánítására – mondta hírportálunknak a témáról Gulyás Ferencné. A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője hozzátette: az elmúlt hónapok járványügyi helyzete miatt egyik napról a másikra át kellett alakítani családjuk mindennapi életét. – Komoly tapasztalatokat szereztem családanyaként, óvodai intézmény vezetőjeként olyan területen, amire az eddigi életünkben nem volt példa. Örülök neki, hogy a véleményemmel hozzájárulhatok a döntéshozók munkájához egy esetleges második hullám esetén. – Az időben meghozott jó döntések lehet, hogy korlátoztak bennünket egy rövid időre, de a legfontosabb célt, a járvány lassítását, az egészségünk megőrzését sikerült elérnünk – tette hozzá az elismert óvodapedagógus. A nemzeti konzultáció másik nagy kérdésköre a migrációs helyzet, mely nemzedékek jövőjét határozhatja meg. – Az, hogy jól vagy rosszul döntenek, láthatjuk a következményeket Magyarországon és azokban az országokban, ahol a bevándorlásnak teret engedtek. Nagyon határozott a véleményem a nemzeti identitásunk megőrzésének fontosságában, ezt védenünk, ápolnunk kell kisebb és nagyobb közösségeinkben, gyermekeink nevelése során. – Magyarország csodálatos ország, a természeti értékeinket, a magyar nemzet keresztény, kulturális értékeit nekünk kell megvédenünk – jelentette ki Gulyás Ferencné, aki szerint biztos, hogy családjukban mindenki hozzájárul a véleményével a nemzeti konzultációhoz.