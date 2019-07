Korábban kezdődik a világzenei fesztivál Szolnokon

A Szent István-napi városi programok helyszínének kényszerű változása miatt a világzene éves szolnoki szeánszának, a 24. „Örökség” Világzenei Fesztiválnak az időpontja módosul. Augusztus 18. helyett augusztus 16-tól, péntektől csendülnek fel először a magyar és más nemzetek népzenéjéből merítő, izgalmasan átformált dallamok a több mint két évtizede megszokott helyszínen, a Tiszai hajósok terén.

A következő két nap során is igen változatos lesz a felhozatal, bár az eredeti programhoz képest természetesen lesznek változások a fellépők körében, de nemhogy nem szenved csorbát a kínálat, de még egy plusz esttel több élményt is magáévá tehet a zeneszerető szolnoki közönség. Az így négynaposra bővülő rendezvényen három külföldi – egy afrikai, egy olasz és egy közép-európai nemzetközi formáció – egzotikus dallamai fokozzák a hangulatot, lesz táncház, hangszersimogató, és természetesen a gyermekeknek szóló zenés mesejáték sem marad el, és a közép-európai gasztrobazár kínálta kulináris élményekről sem kell lemondani. Részletek a fesztivál honlapján: http://festival.altpop.hu.

No de! Mozgáshiányra az idősebbek sem panaszkodhatnak majd, ha táncra perdülnek a színpadokra lépő változatos zenei kínálatra. A Szimbola együttes a visegrádi vár árnyékából hozza gondosan kidolgozott, lüktető ritmusait. Már a koboz–basszusgitár–füstös énekhang felállás is előrevetíti, hogy a Terra Profonda kétszer háromnegyed órás előadása igazi különlegesség lesz.

A Korjen együttes bosnyák, cseh és szlovák énekesnőjének produkcióját további három zenész teszi teljessé, az őket hallgató közönség számára sokáig felejthetetlen élménnyé. A Carlos Adios a latin világ táncritmusaival izzítja a nyári éjszaka hangulatát, a Talayapa feat. Rita K. nevű együttes az egykori Trottel szellemi vezetőjének újabb bimbózó projektje, az általuk játszott zene pont olyan talányos, mint a név.

A tavasszal tragikus hirtelenséggel elhunyt szolnoki zenész, Zombori Sándor egyik utolsó formációja volt a Szantál együttes. Az ő emlékére is csendülnek fel zenésztársai tolmácsolásában az útkeresés után egyre kiforrottabb stílusú dalok. Újabb földrész kerül fel a fesztivál képzeletbeli térképére – a voodoo vallás őselemeinek szülőföldjéről –, az afrikai Beninből érkezik ugyanis a B.I.M. zenekar.

Lesz ritmus-, szín- és tánckavalkád, kettőhússzal turbózott őserdei hangulat…

Különböző tájegységek táncházi muzsikájával lehet egy kicsit pihenni a Rozsdamaró közreműködésével, de a fáradó lábikráknak ezen az éjen sem kegyelmeznek a szervezők, a Crazy Rogues ír kocsma-punk görgetegének úgysem tudnak ellenállni a kitartók.

A Széljáró Balladás műsorát egy igazán lélekemelő produkció is gazdagítja, ritkán lép olyan magabiztossággal és tehetséggel színpadra egy mindössze nyolcéves tekerőlantos, mint teszi ezt a kiskunfélegyházi Ónodi András Máté. A sok-sok műfaji megközelítés egy csipetnyit népszerűbb formájában szólal meg a szolnokiak szívét már a tavalyi Tiszavirág Fesztiválon is „elrabló” Folk On 45, amely ezúttal teljes zenekari formációval csábít a táncba. Míg a Sefarad trió finoman ringat, addig a Csángálló együttes ritmusokban gazdag közép- és dél-európai dallamgyűjteményével mozgatja meg a lábakat.