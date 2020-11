Körforgalomra cserélik a veszélyes kereszteződést Fegyverneknél

Évtizedes probléma oldódik meg hamarosan, körforgalom épül a fegyverneki út és a négyes főút kereszteződésének helyén. A kormány rábólintott a tervekre, így 2021 második felében megkezdődhet az építkezés. A körforgalomra azért van nagy szükség, mert számtalan súlyos baleset történt már a nagy forgalmat lebonyolító elágazásban.

– Nagy közlekedési kockázatot jelent nekünk, fegyvernekieknek a jelenlegi kereszteződés. Sokan autóval járnak dolgozni a környező városokba, a gyerekeket pedig iskolába viszik, és ezen a kereszteződésen kell átmenniük – mondja az évtizedes problémáról Tatár László, Fegyvernek polgármestere.

A hatalmas forgalmat lebonyolító elágazás már sok emberéletet követelt az elmúlt évek során.

– Több település felé vezeti a forgalmat ez a kereszteződés: Örményes, Karcag, Szolnok és Kunhegyes irányába is, és erre rárakódik a benzinkút forgalma, a nyári időszakban ráadásul a mezőgazdasági járműveké is. Előfordul, hogy öt-tíz percig is várakozni kell, hogy az autós rá tudjon hajtani a négyes főútra.

– A baleseti statisztika kimutatta, hogy ez egy nagyon veszélyes kereszteződés, nem is túl sok van már ilyenből a négyes főúton, talán kettőt vagy hármat nem váltottak még ki körforgalommal – vázolta a jelenlegi helyzetet a polgármester.

Az önkormányzat ezért a közútkezelő, a rendőrség és a megyei közgyűlés támogatásával tervet készített, hogyan lehetne megszüntetni a veszélyes állapotot.

– Két lehetőség állt előttünk. Egy olcsóbb és gyorsabb, vagyis egy lámpás kereszteződés kialakítása, vagy pedig a drágább, egy körforgalom. A két megoldás közül az utóbbit választottuk, hiszen forgalomtechnikailag gyorsabb, hosszú távon pedig olcsóbb a fenntartása, mint a lámpás kereszteződésé. Ezért önköltségen elkészítettük hozzá a terveket, amely a térség országgyűlési képviselőjének segítségével az Országgyűlés elé került – mondta a városvezető.

– Fegyvernek polgármestere jelezte felém, hogy az adott csomópont az utóbbi évek folyamán a megnövekedett közúti forgalom miatt igen balesetveszélyessé vált. A balesetek megelőzése érdekében a településnek már megvoltak az elképzelései, melyeket továbbítottam a kormány részére – mondta F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

A kormány pedig elfogadta, és egy határozatban támogatásáról biztosította a körforgalom megépítését.

– Jelenleg folyamatban van a csomópont műszaki terveinek elkészítése. Ezt követően az építési engedélyezési eljárás lefolytatása következik, az engedély megszerzését követően pedig elindul a közbeszerzési eljárás. Amint lezárult és a kivitelezési forrás is rendelkezésre áll, úgy munkaterületet adhatunk a vállalkozónak és elindulhat az építkezés – beszélt a folytatásról a képviselő.

A tervek szerint 2021 második felében indulhat meg a körforgalom építése, az önkormányzat reményei szerint 2023-ig el is készül.