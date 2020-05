Környezetbarát bölcsőde épül Besenyszögön

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg annak a huszonnyolc férőhelyes bölcsődének az építése, mely a fiatal családok számára biztosít majd lehetőséget a gyermekelhelyezésre.

A beruházás egyben a fiatal lakosság megtartását is szolgálja. Az épületen napelemek is helyet kapnak, és újdonság a mennyezethűtés is, mely nyáron biztosít kellemes hőfokot levegőáramlás nélkül. A tervek szerint parkosítás teszi majd hangulatossá az intézményt és környékét – mutatta meg az építkezést Balogh Zoltán polgármester. Az átadás szeptemberben várható.