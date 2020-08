Kovács Lázár főzött a cserkei fürdő vendégeinek

Négyszáz adag gulyás rotyogott a frissen felavatott üstben a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ élménymedencéjének partján szombaton. Varga Attila polgármester meghívására érkezett a tiszazugi településre Kovács Lázár séf, akinek munkáját a Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület tagjai és a fürdő vendégei is segítették.

– Azt terveztük, hogy a szalagátvágás után pálinkával locsoljuk meg az üst alját, hogy soha ne égjen le benne semmi – mondta Kovács Lázár, aki négyszáz adag alföldi gulyáslevest főzött a medence partján. – Nem csak hazai ízekkel és környékbeli alapanyagok felhasználásával ápoljuk a hagyományokat, a Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület tagjai is csatlakoztak hozzánk.

– A régióra finom zöldségek, gyümölcsök és húsok jellemzőek, míg az itteni szikár szőlőből kiváló fröccsbor készül, ami a vendéglátás szempontjából fontos tényező. A kulináris élvezeteknek az első három helyen kell szerepelniük egy utazás során – fejtette ki.

A séf azt is elárulta, hogy a jövőben a környékbeli vendéglátósokkal közösen tervezik meg, hogy mi legyen Cserkeszőlő saját étele, ami túllép a „pörkölt és lángos” kombináción.

– Megtaláljuk azt a különleges étket, amit mindenki hasonlóan készít, és minden vendéglátóegységben hozzá lehet majd jutni. Azért, hogy az idelátogatóknak egyfajta gasztronómiai élményben lehessen részük – hangsúlyozta.

Kovács Lázár gyerekkorát meghatározta Cserkeszőlő, a nagyszülei tanyáját rendszeresen látogatja a mai napig is.

– Itt ettem anno először gulyáslevest, most is az fő. Az akkori ízek végigkísérnek a mindennapok során. Nagy szerepet játszott ebben a nagymamám, akin láttam a főzés örömét. Arcára mindig mosoly ült, láthatóan élvezte a konyhában töltött időt. Amikor levágta a csirkét, frissen sütötte a rántott húst, vagy éppen kovászos uborkát tett el. Mindig bevont engem is a folyamatokba, ami hatással volt rá, hogy végül szakácsnak jelentkeztem – mesélte, miközben hasznos tanácsokkal látta el a főzőbrigádot.

– Nem ismerjük az üstöt, így óvatosan kell főzni. A sóval csínján bánjunk, először mindig csak keveset. Majd aztán jöhet a különleges hozzávaló, valamint a kömény, és ha a hús zsírt engedett, akkor a paprika is.

A fürdővendégek maguk is részt vehettek a főzésben, illetve számos közös fotó is készült a séffel. A szerencsések pedig meg is kóstolhatták a gulyáslevest.