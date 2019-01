Közel a határidő, jövőre már nyelvvizsga kell a felvételihez

Vészesen közeledik a határidő: 2020-ban már csak egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és egy emelt szintű érettségivel lehet felvételizni egyetemre, főiskolára. Vagyis a nyelvvizsga kötelezővé tétele rég nem csupán terv, a kormányrendeletbe már 2014 végén bekerült.

Aki jövőre ezeket a feltételeket nem teljesíti, sem államilag támogatott, sem önköltséges képzésre nem kerülhet be. A most felvételizők számára mindez nagy könnyebbség, hiszen akár mindkét vizsgát megúszhatják. Jóslatok szerint a szigorítás miatt több tízezer diák mondhat le tovább­tanulási terveiről. Megnéztük, megyénkben mit gondolnak minderről az érintettek, a szakemberek.

Két évvel ezelőtt az alap- és osztatlan szakokra, valamint a felsőoktatási szakképzésekre jelentkezők ötvenhat százaléka úgy vágott neki a felvételinek, hogy egy nyelvből sem volt középfokú nyelvvizsgája. Az egyetemek, főiskolák „válságstábot” hívtak össze az amúgy is csökkenő hallgatói létszám miatt. De pesszimista a pedagógus szakszervezet is.

– Nagyon sok gyerek fog elesni a felsőoktatástól, ha bármilyen oknál fogva nem tudja megszerezni a nyelvvizsgát. Ha később sikerül levizsgáznia, évekkel későbbre tolódik a diploma megszerzése – vélekedik Földváriné Jeneses Katalin, a Pedagógusok Szakszervezetének megyei elnöke.

A középiskolák már készülnek a változásokra. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatója, Pogány Gyula azt mondja, augusztusra a végzős diákok körülbelül kilencven százalékának meglesz a nyelvvizsgája. Hasonló a helyzet a Varga Katalin Gimnáziumban is, ahol ugyancsak különös figyelmet fordítanak a nyelvoktatásra.

Vidéken nem állnak ennyire jól a diákok a megszerzett nyelvvizsgák számával. Hogy az intézmények valahogy „felzárkóztassák” a tanulóikat, plusz nyelvi órákat biztosítanak nekik. A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium pedig tavaly ősszel együttműködési megállapodást kötött egy nyelvvizsgaközponttal, ami azt mutatja, valóban készülnek a változásra.

Vass Zoltán intézményvezető szerint vitathatatlan a nyelvtudás fontossága. Kiemeli: iskolájukban a diákok túlnyomó része nem magántanárnál, hanem az emelt óraszámú iskolai képzéseken jut el tudásban odáig, hogy aztán megszerezhesse nyelvvizsgáját. – Az érettségiző diákjaink bő egyharmada rendelkezik középfokú nyelvvizsgával. Van hová fejlődni, de a bevezetett intézkedéseink éppen ezt a célt szolgálják – mondja.

Nincsen egyszerű dolga annak a most középiskolás diáknak, aki nem kezdte még el a felkészülést a nyelvvizsgára. Többek szerint szerencsésebb már kisgyermekkorban elkezdeni az ismerkedést a nyelvekkel.

Csiderné László Csilla, a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolájának igazgatója is úgy véli, ifjúkorban kellene megszerettetni a gyerekekkel az idegen nyelvet.

– Hazánkban a diákok egy része még mindig kínnak éli meg a nyelvtanulást, ez egy általános probléma. Ezen sokat lehetne javítani azzal, ha kisebb korban megismernék és megszeretnék a nyelveket – mondja az igazgató. Szerinte a magiszteres tanulók között egyre népszerűbb az előrehozott érettségi idegen nyelvből. – Ezzel a lehetőséggel szívesen élnek, de a nyelvvizsga megszerzése még kevesebb diákot érint – fűzi hozzá.

Jeneses Katalin szakszervezeti elnök szerint az iskolai nyelvoktatás nem rossz, de beszédközpontúvá kellene átalakítani.

– Saját gyermekeimmel kapcsolatos tapasztalataimból azt látom, hogy a nyelvvizsga jelentős része a nyelvtani tudást méri. A mindennapi nyelvhasználat hiányzik a mai gyerekeknél. Annak ellenére, hogy nyolc-kilenc éves kortól tanítják a nyelveket a gyerekeknek, ez nem mindenkinek elég a vizsga megszerzéséhez. Rengetegen járnak különórákra, de ezt nem mindenki engedheti meg magának – fejti ki álláspontját az elnök asszony.

Az MTA adatai is azt mutatják, az iskolai nyelvoktatás a legtöbb esetben nem készíti fel a diákokat a vizsgára. A helyzet javult az elmúlt tíz évben: 2007-ben az egyetemek, főiskolák elsőéveseinek hatvan százalékának nem volt nyelvvizsgája, 2016-ra ez az arány megfordult. A szakgimnáziumokban érettségizők körében azonban mindössze a diákok huszonöt százalékának volt nyelvvizsgájuk…

Kapaszkodni kell a most tizenegyedik osztályosoknak

A jelenleg tizenegyedik osztályos, szolnoki „tiszapartis” gimnazista Szőke Gergő szerint a felvételi-szigorításnak nincs elég átfutási ideje, az túl hirtelen jött. Bár ő már megszerezte a középfokú nyelvvizsga bizonyítványt, kortársai közül sok diáknak kell az utolsó pillanatban küzdeni érte. Hátrányban vannak amiatt is, hogy nekik a felvételinél már nem számítják be plusz pontként a nyelvvizsgát, hiszen az alapban kötelező lesz. Ugyanez vonatkozik az emelt szintű érettségire is, amire eddig ötven plusz pont volt adható. Ez 2020-tól már kötelezően teljesítendő elem lesz.

