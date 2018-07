Közel egymilliárd forint összértékű fejlesztés indul Fegyverneken

Bölcsődebővítés, óvoda- és iskolafelújítások, épületenergetikai fejlesztések – az előkészítő munka és a közbeszerzési eljárások lezárása után hamarosan indulhatnak a kivitelezési munkálatok Fegyverneken, ahol idén is megünneplik a várossá válás évfordulóját. Augusztus negyedikén egész napos, színvonalas programok várják a helyieket és a vendégeket a sportpályán.

A 2013-as várossá nyilvánítás óta számtalan fejlesztés történt a több mint hatezer lelkes Fegyverneken.

– Elkészült a város eddigi legnagyobb beruházása, a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, de befejeződtek a 4-es főút Szapárfalut érintő szakaszának felújítási munkálatai is.

– Utóbbi kiemelten fontos volt, hiszen az ott élőket régóta zavarta már a nagymértékű zaj- és porterhelés – mondta be az elmúlt öt év két legjelentősebb projektjéről Tatár László polgármester.

Hozzátette, ezek mellett számtalan olyan fejlesztés is történt, amely nem annyira látványos, de annál inkább segíti a lakosok mindennapjait.

– Például az orvosi rendelő fogorvosi részének és az idősek klubjának felújítása, az ügyeleti autók beszerzése, az út- és járdaépítések, parkolók kialakítása. Nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt öt év alatt, ami amikor elkészül, már természetesnek tűnik, de ezek mögött a fejlesztések mögött nagyok sok munka van – hangsúlyozta a településvezető, aki az elmúlt egy év beruházásairól is beszámolt.

– Elsősorban a belterületi útjaink, járdáink újultak meg. Ezek azért várattak idáig magukra, mert először logikus módon a csatornázási munkálatokat be kellett fejezni az érintett szakaszokon.

– Elkészült az önkormányzati tulajdonú étterem és a Hársfa úti konyha rekonstrukciója is. Az épületek belső tere, az étkező, a konyha és a vizesblokkok is teljesen megújultak, a Hársfa úti létesítményben két nagy teljesítményű hűtőkamra is kialakításra került.

– E két létesítményből biztosítjuk a közétkeztetést és a város oktatási intézményeibe és az időseket ellátó szolgálatoknak is.

Tatár László elmondta, a település jelenlegi legnagyobb problémájának számító belvíz elvezetésének kérdése is hamarosan megoldódik, az erre irányuló kivitelezési munkálatok ugyanis már elindultak, de a közlekedés területén is várhatóak változtatások.

– A főként iskolás gyermekek számára balesetveszélyes, 4-es számú főúton található buszmegállót áthelyezzük a régi benzinkút helyére. A közbeszerzést már kiírtuk, a kivitelező kiválasztása után indulnak a munkálatok.

– Szintén közbeszerzési stádiumban van az önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítését célzó pályázat. Ennek segítségével megtörténik majd a nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés és a hőszigetelés is.

– A beruházástól azt várjuk, hogy nagymértékben csökkenti majd az épületek fenntartási költségeit – tette hozzá a polgármester, aki elmondta, jelentős fejlesztések kezdődnek a város oktatási intézményeiben is.

– Az egyik legnagyobb és legfontosabb program a bölcsőde és az óvoda fejlesztése lesz. Eddig egy bölcsődei csoportot tudtunk működtetni, ugyanis erre volt engedélyünk. Szeretnénk tizenkét fővel emelni a létszámot, erre pedig az ősszel induló bölcsődebővítési program ad majd lehetőséget.

– Az épület felújításán túl új csoportszobákat alakítunk ki az Újtelepi óvodában. Reményeink szerint a következő oktatási évben már egy teljesen megújult, kibővített intézménybe járhatnak majd a gyermekek.

– Az Annaházi óvodában pedig a nyílászárók cseréje mellett szigetelési és fűtéskorszerűsítési munkákat végzünk majd.

Tatár László hozzátette, az elmúlt év gyakorlatilag a hamarosan induló beruházások előkészületi munkálataival telt el.

– Nagyságrendileg közel egymilliárd forint összértékű fejlesztés veszi kezdetét hamarosan városunkban. Ezeknek a beruházásoknak az előkészítése, tervezése, engedélyeztetése, a szakhatósági eljárások lefolytatása történt idáig meg.

– Ennek a munkának a gyümölcse a következő egy évben érik be – foglalta össze a polgármester.

Ismét ünnepel a város

– Az előző évekhez hasonlóan, színvonalas produkciókkal, egész napos rendezvénnyel várjuk a fegyvernekieket és vendégeinket. Helyi és vendégfellépők is szórakoztatják majd a közönséget, és a gasztronómia is fontos szerepet kap ezen a napon.

– Különböző versenyeket, például horgászversenyt is tartunk, az estét pedig koncertek zárják. Testvér településünkről, az ukrajnai Viskről is várunk vendégeket – mondja az augusztus negyedikei ünnepségről Tatár László.

– Minden évben megpróbáljuk összegezni a hátunk mögött lévő egy év történéseit, de előre is tekintünk ilyenkor, hogy milyen feladatok várnak még ránk. A Város Napja rendezvény kiváló lehetőséget és hagyományt teremt erre.

– Óriási szerepe van a közösségépítésben, hiszen próbálunk olyan alkalmat teremteni, amikor a településen élők, baráti társaságok, civil egyesületek közelebb kerülhetnek egymáshoz. Ezen a napon szívesen hazalátogatnak a Fegyvernekről elszármazottak is.

– Minden településnek megvannak a maga hagyományai, nekünk is. Nagyon széles repertoárunk van például zenekarokból, sportegyesületekből, utóbbiaknál minden szakosztály képviselteti magát.

– Emellett még nagyon sok civil szervezet is működik városunkban. Egy jóval nagyobb lélekszámú település is megirigyelhetné azt a közösségi életet, amely Fegyverneket jellemzi.

– Úgy vélem, ezek a hagyományok adhatnak erőt a következő időszak nehézségeinek leküzdéséhez – tette hozzá a polgármester.