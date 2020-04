Közel huszonöt kilométer utat tesznek rendbe idén megyénkben

Megyénk több útszakaszán is megszokhattuk már, hogy a téli hónapok elmúltával nagyobb kátyúk keletkeznek. A csapadék a burkolatba bejutva, a gyakori fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítheti az aszfaltot, emiatt alakulnak ki burkolathibák. Ilyen jelenségek leginkább csapadékos, illetve változékonyabb, az idei télhez hasonló időjárás esetén fordulnak elő. Főleg akkor, ha nagy hőmérséklet-különbségek alakulnak ki rövid időn belül, vagyis nappali pluszok, éjszakai mínuszok.

– A burkolathibák javítását télen is folyamatosan végeztük ideiglenes, hidegaszfaltos technológiával, ha száraz volt az időjárás és a hőmérséklet 0 Celsius-fok feletti – mondta hírportálunknak Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője.

– A tartósabb és hatékonyabb melegaszfalttal történő burkolatjavítási munkák elvégzésére, a melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően, tavasztól őszig van lehetőség. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében mind a négy mérnökségünk területén tudnak kollégáink melegaszfaltos javítást végezni. Útellenőri szolgálatunk folyamatosan járja a megyében a kezelésünkbe tartozó állami közutakat, tőlük, illetve a társszervek és a közlekedők jelzései alapján, valamint az utak úthálózati szerepe alapján ütemezzük be a munkákat, és folyamatosan dolgozunk a burkolathibák javításán.

– Az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának előírásai szerint első körben a főutakon, majd a mellékutakon, végül az alacsonyabb forgalmú bekötőutakon végezhetünk javításokat a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési források felhasználásával. Ez folyamatos és tervszerű, ütemezett munkát igényel egész évben. Idén Jász-Nagykun-Szolnok megyében a lokális burkolathibák javításához 4113 tonna, míg a nagy felületű burkolatjavításokhoz 7615 tonna aszfalt beépítését tervezzük a kezelésünkben lévő közúthálózaton – fejtette ki Pécsi Norbert Sándor.

Megyénkben idén hazai és európai uniós forrásokból várhatóan nyolc helyszínen, közel 25,2 kilométer hosszon történik teljes körű útfelújítás. Kivitelezési munkák jelenleg már három helyszínen vannak folyamatban, a további szakaszokon a munkák megkezdése ütemezetten történik. Az idei felújítási munkák tervezetten a téli üzemeltetési időszak kezdetéig valósulnak meg.

A hazai finanszírozású százmilliárd forintos program keretében jelenleg a 402-es számú Szolnok déli másodrendű főúton, a 4-es számú főút csomóponti ágain, vagyis a 97515 és a 97518 jelű úton, valamint a megyeszékhelyet Tiszasüllyel összekötő úton zajlanak munkálatok. Az utóbbi több mint egymilliárd forintból valósul meg tíz és fél kilométeres szakaszon, de ugyanezen az úton idén várhatóan újabb három kilométeren végzik majd el a kátyúmentesítést.

A Magyar Falu Program keretében idén a 32-es számú Hatvan–Szolnok másodrendű főút két kilométeres, és a Törökszentmiklós–Martfű összekötő út több mint öt kilométeres szakaszán javítják ki a burkolathibákat, de a Jászdózsa, valamint a Mesterszállás bekötőút is megújul majd.

Mit tegyünk, ha lyukra futunk?

Jogszabályi előírások szerint kátyúkár-bejelentést az adott út kezelőjénél tehetnek a közlekedők. Minden esetben a károsultnak kell igazolnia, hogy a baj ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Pontosan le kell írni, hogy hol, mikor, mi történt, és érdemes a helyszínen fényképet is készíteni a kárt okozó burkolathibáról és a sérült gépjárműről. Ezek mellé tanúnyilatkozatot is lehet csatolni, illetve helyszínelés esetén a rendőrségi iratot is.

Az elutasítás leggyakoribb oka, hogy a károsult nem tudja egyértelműen bizonyítani a gépjárműben keletkezett kárát. Elismert jogalap esetén is a társaság független kárszakértő bevonásával dönthet úgy, hogy annak csak egy része reális a káresemény szempontjából, és csak az általa megajánlott összeg kifizetésére lát lehetőséget.