Közel nyolcmilliárd forintból szépül meg a szolnoki Tiszaligeti strand

Több mint 7,7 milliárd forinttal támogatja a kormány a szolnoki Tiszaligeti fürdő és strand fejlesztését, mely a Modern Városok Program keretében valósul meg. A tervek szerint jövő tavasszal adják át a munkaterületet és a munkák előreláthatóan húsz hónapot vesznek igénybe.

Szalay Ferenc polgármestertől a csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy teljesen felújítják az ötven méteres úszómedencét és a mellette lévő tanmedencét. Az előbbi egy komplett, új gépészetet is kap, az utóbbi pedig egész évben fedetté válik.

Lebontják a régi kabinokat, a nyári öltözőket, a kör alakú termál vizes és a patkó alakú gyermek medencét, valamint a régi szaunaépületeket. Felújítják a téli bejárat új öltözőit, az élménymedencéket és a csúszdákat. A fürdőben új szaunavilág gondoskodik majd a pihenésről, a gyermekeket pedig külön vízi csúszdák és játszótér is szórakoztatja a későbbiekben.

Ezenkívül sportpályák, sétány és fitneszpark is várja majd a vendégeket, és négy új medence is épül beltéri csúszdával és élményelemekkel kiegészítve.

– Átépítjük a bejáratokat, valamint a csónakázó tó felújítása is a program része, mely új napozóstéggel bővül. Egy fedett termálfürdő is épül majd, mely téli és nyári szolgáltatást is biztosít, a régi nyári öltözők területére pedig egy termálszállót tervezünk.

„Azt gondolom, hogy Szolnok ezzel a fejlesztéssel fog igazán felkerülni a turisztikai térképre”

– mondta Szalay Ferenc.

Hozzátette, az elmúlt években számos fejlesztés történt a megyeszékhelyen, amely megalapozta a turizmus fejlődését is. Első lépésként a gyaloghidat és a Tiszaparti sétányt „alkották meg”. Négy és fél kilométer hosszan épült kerékpárút és gyalogos sétány a Tisza mellett.

Ezután megnyílt a Sörárium és a RepTár is, a Művésztelepet pedig most fejlesztik szintén a Modern Városok Program keretében.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mindehhez hozzáfűzte, hogy a megyeszékhelyen adottak azok a sportlétesítmények, azok a sport, kulturális és közösségi események, amelyek megtöltik élettel, tartalommal ezeket az új beruházásokat, fejlesztéseket. A fürdő megépülésével pedig turisztikai szempontból még vonzóbbá válik a város.

– Azt kívánom, hogy a helyieknek, a környékbelieknek, valamint az országból és külföldről ide érkező vendégek számára is legyen Szolnok egy olyan hely, ahol érdemes néhány napot eltölteni, és érdemes visszajönni – mondta dr. Kállai Mária.