Közös sikerként tekint az állami elismerésre Kőtelek polgármestere

A közös munka elismeréseként tekint az állami kitüntetésre Lovász Tibor, amit a közelmúltban kapott meg. Kőtelek polgármestere, mint mondja, kollégái odaadó munkája nélkül valószínűleg nem vehette volna át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

– Büszkeséggel töltött el, amikor átvettem a kitüntetést, sohasem gondoltam, hogy egyszer ilyen különleges dologban lesz részem – mondja, miután gratulációnkat fogadja Lovász Tibor. Kőtelek polgármestere az első a településen, aki ilyen kitüntetést kapott, így ez nemcsak az ő életében, hanem a községében is különleges eseménynek számított. Már csak azért is, mert ahogy a polgármester hangsúlyozza, a munkatársai támogatása nélkül most biztosan nem tarthatná kezében ezt a szép keresztet.

Ahogy az a méltatásban olvasható, a Magyar Arany Érdemkeresztet Kőtelek fejlesztését szolgáló érték- és közösségteremtő településvezetői munkája elismeréseként kapta.

– Tíz esztendővel ezelőtt egy eladósodott település vezetését vettem át. Legfontosabb feladatomnak a helyreállítást tartottam, a kollégáim hozzáértésével, és mindannyiunk odaadó munkájával, büszkén mondhatom, hogy mindez sikerült. Ma már nem egy problémás faluként, hanem egy fejlődő településként tekintenek Kőtelekre. És mindezek mellett fontosnak tartom azt is, hogy sokak munkájának köszönhetően a közösségi élet is aktívabb, összetartóbbá vált a községben – sorolja az eredményeket Lovász Tibor.

Mondhatjuk sikereknek is ezeket az eredményeket, ám a településvezető szerényen szól ezekről, és nem győzi hangsúlyozni, hogy a körülötte lévő emberek, munkatársak mindannyian magukénak tudhatják az elért eredményekért járó rangos elismerést.

– Amikor sok évvel ezelőtt az önkormányzatnál kezdtem el dolgozni, sokan a munkatársaim voltak azok közül, akik ma is itt dolgoznak. Ismerjük egymást, merünk egymásra hagyatkozni. Szerencsés vagyok, hogy olyan csapat áll mellettem, amellyel együtt tudok működni, és úgy tűnik, hogy ez a közös munka hatékony – emeli ki Lovász Tibor, köszönve kollégáinak a sok segítséget.

– Mikor hazaértem a kitüntetés átvétele után, összehívtam a kollégáimat, akik nem tudtak az elismerésről. Nem tudták mire vélni a „szőnyeg szélére állítást”, aminek persze nagy örömködés lett a vége. Büszkék voltak, én meg rájuk – idézi fel a polgármester.

A családja is nagyon büszke volt, a felesége és gyerekei is nagy örömmel fogadták az elismerést. Édesanyja pedig, mint meséli, annyira meghatódott, hogy elsírta magát, amikor megmutatta neki a szép kitüntetést.