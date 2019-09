Közösen díszítenék fel a várost

Országosan is több díjjal ismerték már el a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület munkáját, amely védi, szépíti és gazdagítja a város értékeit.

Ötleteik megvalósításához gyakran kapnak segítséget a lakóktól, cégeitől, közösségeitől és a városból elszármazottaktól is. Olyan célokhoz kérnek támogatást, melyekkel városukat még tetszetősebbé tehetik.

Az egyesület vezetőségének is régi vágya, hogy a várost az adventi díszkivilágítás bővítésével, egységesítésével még szebbé tegyék az adventi időszakban.

Sokszor bizonyította már a helyiek közössége, hogy egy nemes cél érdekében össze tud fogni, hiszen adományaik is hozzájárultak ahhoz, hogy emléktáblákat és szobrokat készíthettek az elmúlt években. Így most is támogatásra kérnek mindenkit, mert szeretnék karácsonyra szebbé tenni a városközpontot.

Ha ehhez mindenki csak egy karácsonyi „izzót” ajándékoz, már akkor szép hosszú fényfüzérekkel tudják feldíszíteni például a főút melletti gömbkőriseket. Aki szeretne az adventi tervek megvalósításában segíteni, az az egyesületnél megteheti.