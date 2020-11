Közösen garantálták az emlékezők biztonságát Szolnokon

Kevesebben látogatják már a városi temetőt, a mindenszentek és a halottak napja körüli nagyszámú látogatottság a minap csengett le a sírkertben.

Dóra László, a temető üzemeltetési vezetője hírportálunknak arról beszélt, zökkenőmentesen sikerült lebonyolítaniuk az ünnepi időszakot, melyben kollégáinak jelentős segítséget nyújtott a rendőrség, valamint a helyi közterület-felügyelet. Utóbbiak egészen csütörtökig láttak el szolgálatot a helyszínen. Közreműködésükkel a zsúfoltabb napokon is végig fenn tudták tartani a rendet.

– Nem tapasztaltunk fennakadást a síroknál. Ami pedig a látogatottságot illeti, azt mondhatjuk, hogy az ide érkezők száma megoszlott az ünnepen és az azt megelőző napokon – emlékeztetett Dóra László. Majd kiemelte, a temető nyitvatartásának időpontjaihoz szigorúan ragaszkodtak kollégáival, a rokkantkártya használatához viszont már kevésbé.

A vezető hangsúlyozta, nagy öröm számára, hogy ezúttal lényegesen kevesebb lopás történt a sírkertben a korábbiakhoz képest.

– Efféle cselekményeket azonban most is elkövettek egyesek. Ám ezek mértéke szerencsére nem számottevő. Döntően virágokat tulajdonítottak el a tolvajok az ünnepek alatt, de értékes kegytárgyak is eltűntek – számolt be a legfontosabb fejleményekről Dóra László.

Azt is megtudtuk, hogy nagyon sokan keresték fel a megyeszékhely temetőjét olyanok, akik az ország más pontjairól látogattak el ide. Érkeztek például Zalaegerszegről és Egerből is, hogy leróják kegyeletüket elhunyt szeretteik, hozzátartozóik előtt.