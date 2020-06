Közösen kapálták a rózsaágyásokat Rákóczifalván

Sajátos programmal emlékeztek meg a pünkösdről Rákóczifalván. A napokban pünkösdi rózsakapálást szerveztek a főtéren.

Az önkormányzat civil szervezetekkel együttműködve végezte a közterület szépítését, a programban a Rákóczifalvai Ifjúsági Szervezet is képviseltette magát.

– A város főterén a tavasszal ültettünk el száznyolcvan tő rózsát – idézte fel dr. Túróczi Imre polgármester, aki szintén kivette részét a munkából.

– Most ezeket kapáltuk be. Négytől nyolcvanévesig voltak résztvevők, és külön öröm, hogy tizenévesek is eljöttek. A résztvevők meg is jegyezték, hogy minden hónapban szervezhetnénk ilyen programot, közös érdekünk, hogy rendben tartsuk településünk főterét – számolt be a közösségi eseményről a polgármester.