Közösségi munkájáért díjazták Kiszely Imrénét

A közösség mozgatórugójaként dolgozik Besenyszögért Kiszely Imréné. Számtalan, a település szépülését eredményező tevékenység kezdeményezője volt az elmúlt ötven évben. A civil munkásságát augusztusban Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el.

Az egykori takarékszövetkezet nyugalmazott vezetője, Kiszely Imréné az elismerést a Belügyminisztériumban vehette át. Az oklevelén szerepel, hogy a csaknem öt évtizedes kiemelkedő szakmai, közösségi és a település fejlődéséért végzet munkája elismeréseként tekinthet a kitüntetésre.

A hetvenöt éves asszony a településen született, de még nagyszülei is ott éltek, így igazi besenyszöginek vallhatja magát.

– A családomban majdnem mindenki itt dolgozott. Parasztcsaládból származom, amikor az édesapám a világháború után a fogságból hazatért, földműveléssel foglalkozott, később a hivatalba került. Megbecsült, tisztelt ember volt a településen, talán tőle örököltem ezt a közösségi, szervezői vénát, illetve a segítőkészséget – mesélte Terike.

Pályafutásának nagy részét a helyi takarékszövetkezetben töltötte, nyugdíjazásáig azt vezette, munkássága alatt kétszer nyerte el a „ Kiváló Takarékszövetkezet” címet a pénzintézet.

Már az ott töltött évei alatt is szívesen segítette a helyieket a hitel és betéti ügyintézések mellett is. A közösség véleményét először az utak járhatóvá tételével kapcsolatban fogalmazta meg és szervezte össze.

– Besenyszög nagyon sáros település volt, ősztől tavaszig szenet, fát behozni szinte lehetetlenség volt az utcákba. Nehezen lehetett közlekedni, aláírásokat gyűjtöttem, a közösség is egyetértett, hogy szükség van az utak megépítésére, így szinte mindenhol járhatóvá vált az akkori falu. Majd lakossági hozzájárulással a szennyvíz kiépítésén is dolgoztam. A vízi közmű megvalósítása után váltam valójában nyugdíjassá, de mindig volt valami, amit pluszként csinálhattam.

Kezdeményezője és zászlóshajója volt több, a település szépülését eredményező célok megvalósításának. Egyebek mellett az Erzsébet kerti játszótér is az ő kezdeményezéséből jött létre, amely azóta is méltán népszerű pontja a városnak. Szorgalmazta a környezetmegújító fásításokat, a helyi buszforduló építését is.

– Ott dolgoztam a takarékszövetkezetnél, nagy volt a forgalom, balesetveszélyes is volt, takarta a kilátást. Az utasok érdekeivel is találkozott, hogy megvalósítsák a buszfordulót. Gondolataimmal mentem a tanácselnökhöz vagy polgármesterhez. A helyiekkel egyeztetve indultam mindig a település épülését célzó tevékenységek intézésére.

Kiszely Imréné magáénak érzi a közösség gondjait, problémáit, ahol tud, önzetlenül segít – emelte ki Molnár Melinda, a Vehiculum-ház vezetője, hozzátéve, a társadalmi jelentősége megkérdőjelezhetetlen, munkája elismeréseként 2005-ben megkapta a „Besenyszög Község Díszpolgára” címet.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztre jelölését a Besenyszögért Alapítvány javasolta, hisz úgy vélik, hogy Terike óvó tekintettel gondoskodik a mindenkori hazájának és otthonának tekintett település múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Kitartó közösségi munkájának helyi társadalomformáló hatása vitathatatlan. A ötleteivel és megvalósítási javaslataival keresi a lehetőségeket, jó kapcsolatot ápolva a városvezetéssel és a helyiekkel egyaránt, ugyanis szívesen közvetíti a meghallgatásra érdemes elképzeléseket.

A képviselő-testület elfogadta az alapítvány javaslatát, és felterjesztette a Belügyminisztériumba. A kitüntetés átadása után meghatódva, a szavakat keresve Kiszely Imréné a családja támogatására a legbüszkébb. Mindemellett elmondta, hogy a célja mindig az volt, hogy változzon, épüljön, szépüljön a település.