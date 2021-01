Közösségi összefogás keretében online közvetítik a miséket Szolnokon

Hasznos a szolnoki közösségnek, időseknek, elfoglaltaknak, támaszra vágyóknak, Szolnoknak. Az online stream, vagyis közvetítés vasárnap indul.

A 3D nyomtatással végzett közérdekű tevékenységük után Ádám Csaba és csapata újabb lehetőséget talált a város közösségének segítésére. A frissen felújított szolnoki belvárosi nagytemplomban a misék online közvetítését tervezik. A 3D nyomtatás most is – bár csak apróbb – szerepet kap a projektben.

– Nagyobbik kislányom elsőáldozásra készül. Római katolikusok vagyunk, így az egész család elkíséri a templomba. István atya az egyik misén kérte, hogy akinek hajlandósága van, segítsen a weboldal fejlesztésben. A majdnem kilencven éves nagymamánkra, dédimamánkra most mi vigyázunk. Jött az ötlet, hogy neki a bezártság mellett a lelkét melengető lenne, ha ő is végig tudná hallgatni a miséket most, amikor nem lenne helyes magunkkal vinni a templomba – nyitotta a beszélgetést Ádám Csaba.

– István atyával megbeszéltük, hogy a weboldalt frissíteni kellene és szerencsésen találkozott az elképzelésével, hogy megoldnánk a streamelést, vagyis a mise élő adásban közvetítését. Így az ünnepek elmúltával hozzá is kezdtünk a munkához. A vezetékes internet még nem aktív a rendház felújítása miatt, tehát átmenetileg mobil netkapcsolatot terveztünk hozzá. A szószékre telepítjük a kamerát így lesz a legjobban követhető a mise. Készítettünk ehhez egy külön tartóelemet is, természetesen 3D nyomtatással. Ha majd lesz internet a rendházban, wifi kapcsolatot építünk ki a szószékhez, így a jelenleginél is sokkal jobb kép- és hangminőségben tudunk majd közvetíteni. Az első kísérleti online adást január 10-én vasárnap, a 9:30-as misével tervezzük elkezdeni, amin gyerekek is részt szoktak venni – magyarázta a szolnoki szakember.

– Nagymaroson volt az előző szolgálati helyem kilenc éven át, és ott nagyjából öt éve elkezdtük az online miseközvetítéseket. A plébánia honlapján és a népszerű videómegosztó portálon is lehetett követni a szentmiséket. Így amikor beköszöntött ez a járványhelyzet már minden bejáratott és természetes módon működött. Különösebb zökkenő nélkül be tudtak a hívek kapcsolódni a szentmisékbe – vette át a szót Gáspár István plébános.

– Így megörültem a felajánlásnak, hiszen jó ez a lehetőség azoknak az időseknek, akik a mostani második hullámban nem tudnak eljönni szentmisére. Ha majd véget ér a járvány, utána is szeretnénk folytatni, hiszen aki kismama, vagy valamilyen betegség miatt távolmaradásra kényszerül, legyen lehetősége a részvételre a közvetítésen keresztül. Adódik a kérdés, de nem volt rossz tapasztalatom az előző helyemen a templomba járás gyakoriságával. Az online lehetőség miatt, hogy mondjuk egyszerűbb lett volna otthonról, a fotelból, nem maradtak el hívek a szentmisékről – mondta a belvárosi nagytemplom plébánosa.

A mise az egyház közösségi oldalán lesz nézhető, de a szolnoki www.szolkat.hu weboldalról is át lehet majd rá kattintani.