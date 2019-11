Kreatív délutánt tartottak a könyvtárban

Kreatív kikapcsolódási lehetőséget kínált szombat délután a kicsiknek és nagyoknak egyaránt a szolnoki Hild Viktor Könyvtár.

A legkisebbektől az idősebbeken át többen is ellátogattak a könyvtárba, ahol legózással lehetett eltölteni az időt. A kicsiknek természetesen szüleik és idősebb testvéreik is segítettek az alkotások megvalósításában.

Sok gyermekes család nem engedheti meg magának anyagilag azt, hogy a Lego-t vásároljon, hiszen már egy kisebb csomag is több ezer forintot kóstál. Ez a program többek között ezeknek a családoknak is van fenntartva, megadva ezzel a lehetőséget a szórakozásra és a tanulásra.

A Lego nagyszerűen és észrevétlenül fejleszti a gyermekek különféle képességeit, ide sorolható például a szem- kéz koordináció, a kreativitás, a gondolkodás, a tapintásos érzékelés, illetve a szín és formafelismerés is. Az egyéni képességek fejlesztésén túl pedig a családokat is közelebb tudja hozni egymáshoz, továbbá a gyermek szocializációját is elősegíti, mely a beiskoláztatás előtt hasznos lépés.