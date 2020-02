Kreatív játékötleteket mutat be a fényszarui óvoda kiállítása

Gyerekek és szülők közös alkotásaiból immár tizedik alkalommal rendeztek kiállítást a Napfény Óvoda aulájában Jászfényszarun.

A téma ezúttal az újrahasznosítás volt, avagy nem minden szemét, ami annak látszik. Így készült például már nem használt textidarabokból kukac és hóember, kartondobozból hajó és vár, tojástartóból társasjáték, papírból pedig számos érdekes figura. Sokan üres PET palackokat és kupakokat is újra felhasználtak, amiből egyebek mellett virágot, madáretetőt, ügyességi játékot alkottak. Sőt, olyan is akadt, aki régi bakelit lemezből varázsolt egyedi faliórát.

A kiállítás célja évről évre az, hogy az óvodások és a szülők együtt alkossanak, majd aztán kreatív ötleteiket mások is megcsodálhassák. Ácsné Csontos Mária, óvodavezető elmondta, hogy az óvodai nevelésben nagy hangsúlyt helyeznek a környezettudatosságra is, így ennek jegyében hirdették meg az idei kiállítást. Az alkotásokat február 24-én és 25-én 16 órától 17 óráig a lakosok is megtekinthetik, a belépő egy darab műanyag kupak.