KRESZ-pályát, biciklitárolót és klubszobát avattak fel a falvai suliban

Az őszi szünetet követően, hétfőn már birtokba is vehették a falvai diákok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola kerékpártárolóit, az udvaron kialakított KRESZ-pályát, valamint a felújított klubszoba is rendelkezésre áll az egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokhoz.

A beruházás egy pályázaton elnyert bruttó 20.3 millió forint összegű támogatásból valósulhatott meg. Az ünnepélyes átadót hétfőn délután tartották. A rendezvényen Kósa Lajos, Rákóczifalva polgármestere mondott köszöntőt, majd dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mondta el, a beruházás bizonyítja, hogy a kisebb települések is fejlődnek. A projektről Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója beszélt.

A diákok rövid kulturális műsorral – versmondással, népdallal, valamint néptánccal – emelték az esemény fényét, illetve így fejezték ki köszönetüket.

Tímárné Fischer Magdolna intézményvezető a projekttel kapcsolatban elmondta, a munkálatok a nyáron kezdődtek meg és október 21-én történt meg a műszaki átadás. A fejlesztőszoba, klubszoba felújításával méltó helyet kaptak az itt tartandó foglalkozások.

A nyílászárókat kicserélték, megújult a padozat burkolata, a helyiséget kifestették, ennek eredményeképpen nagyon hangulatos klubszobát kaptak. Az iskolaudvaron épített aszfaltborítású KRESZ-pálya a közlekedési ismeretek elsajátításához és a szabadidő eltöltéséhez egyaránt jó szolgálatot tesz.

Korábban az udvar nagy része nem volt leaszfaltozva, így a por, esős időben pedig a sár nehezítette a gyerekek kikapcsolódását, e beruházással most ez a gond is megoldódott. Kerékpártárolóra is nagy szükség volt már, hiszen sok tanuló jár iskolába biciklivel, de külön a kerékpárok elhelyezésére kialakított helyük eddig nem volt.