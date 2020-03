Krumplibogarak inváziójával is meg kell küzdeni a Tiszazugban

A napokban írták alá idei évre szóló szerződésüket a Start-programban részt vevők. A Tiszazug számos településén, egyebek mellett Tiszainokán és Tiszasason is dolgoznak ezen pályázat segítségével közmunkások. A növénytermesztés mellett az állattenyésztéssel is foglalkoznak a dolgozók.

Csirkét nevelnek és zöldséget termesztenek a Start-programban részt vevők Tiszainokán.

– Nyolc éve működik ez a lehetőség – kezdte Kiss Erzsébet Eliza, a település polgármestere, aki azt is kifejtette, hogy eleinte négy alprogram is működött a faluban, több mint harminc embernek biztosítottak így munkát. – Annak idején ebből a pályázatból szereztük be a kis traktort, ami ma is segíti a teendők elvégzését, de egyéb eszközbeszerzést és dologi kiadást is tervezhetünk a beadás során.

A település földterülettel rendelkezik, korábban azonban bérbe adták az egészet.

– Később egy részét magunk kezdtük művelni. Felszántottuk, így lehetőségünk adódott zöldségtermesztésre. Eleinte három kisebb belterületi földön vegyes zöldségek kaptak helyet – egyebek mellett paradicsom, paprika, krumpli, tök és hagyma. A megtermelt növényeket fel tudjuk használni a konyhán, ahonnan ellátják a gondozási központot, az óvodát és magát a falut is, de a közösségnek is jut a javakból. Eleinte jól sikerültek a dolgok, savanyúságot is tudtuk elrakni. A savanyított zellerrel például egy kiállításra is eljutottunk. Majd évekkel később a csirke mellett tettük le a voksunkat, így ez az alapanyag is olcsóbban kerül a közétkeztetésbe. Ráadásul legalább azt is tudjuk, milyen hús az, ami az asztalra kerül – hangsúlyozta a település vezetője.

– Küzdünk az elemekkel, a krumplibogár-invázió, az eső, aztán aszály, vagy éppen a parlagfű, de egyéb időjárási elemek is sújtják a mezőgazdaságot. Pillanatnyilag sikeresebb a csirketartás, valamint a hozzá kapcsolódó tojás, amiből időnként a helyiek is termelői áron vásárolhatnak. Komoly logisztika a földet rendben tartani, figyelni a növényeket és gondozni az állatokat. A csirkéket hétvégente is etetni kell, de a maroknyi csapat megold mindent – mondta hálásan a polgármester, aki kiemelte, hogy hiányt sosem termelnek, a fölösleget eladják és takarmányt vásárolnak belőle.

– Az évek alatt sokaknak sikerült továbblépni, és elhelyezkedni, jelenleg az egész faluban körülbelül tíz-tizenkét ember munkanélküli, őket vonjuk be a közfoglalkoztatásba. Négyen az intézményekben kaptak helyet, a többiek a növénytermesztéssel és a csirkékkel foglalkoznak – részletezte, majd hozzátette, hogy ebben az évben tizenkétmillió forintot nyertek erre a célra.