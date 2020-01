Különböző szakágak fogásait sajátíthatják el az összejöveteleken

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 2016 óta működteti a Komplex Kézműves Szakkört a tiszavárkonyi felnőttek részvételével. A rendszeres foglalkozások ez évben is folytatódnak, péntek délután tartják idei második összejövetelüket.

Az első foglalkozáson bőrből készítettek különféle ajándéktárgyakat, Patonai Mihályné vezetésével.

– Eredetileg kisgyermekes anyukáknak hirdettük meg a szakkört – idézte fel a kezdeteket Kenyeres Sándorné, a várkonyi székhelyű egyesület elnöke. – Azóta gyerekek is bekapcsolódtak a programba, és ma már minden korosztályból jönnek a kézművesség iránt érdeklődők. Legutóbbi volt három olyan első osztályos gyermek is a programon, akik a helyi általános iskolában tartott gyöngyfűző foglalkozásainkon is részt vesznek.

Kezdetben a Tiszavárkonyi Alkotóházban jöttek össze kézműveskedni, majd miután az leégett, a Közösségi Színtérben kaptak helyet. Kéthetente, péntek délutánonként tartják a foglalkozásokat.

– Változatos tematikával dolgozunk, az érdeklődők a kézművesség számos ágát kipróbálhatják. Úgy terveztük, majd kialakul, melyik szakág iránt mutatkozik legnagyobb érdeklődés, de azóta sem választottak, így továbbra is többféle kézművesprogramot tartunk. A hagyományos népművészeti ágak mellett modernebb technikákkal is dolgozhatnak a szakköri tagok, most pénteken például a helyi klub rendezvényére készítenek báli dekorációt, Sárándi Gabriella egyesületi tag útmutatásával – emelte ki Kenyeres Sándorné.

A szakköri foglalkozások megvalósításához a Csoóri Sándor Alaptól kapnak támogatást.