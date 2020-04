Különleges alkotások érkeztek a karcagi forgatókönyvíró pályázatra

Bár a koronavírus-járvány miatt zárva van a karcagi Déryné Kulturális Központ Csokonai Könyvtára, a könyvtárosok a háttérben folyamatosan dolgoznak. Erről kérdeztük Szabó Péterné gyermekkönyvtáros, drámapedagógust.

– Zárva vagyunk ugyan, de igyekszünk tartani a kapcsolatot az olvasókkal – mondja a szakember, aki kollégáival a közösségi oldalukon játékos vetélkedőket szervez a gyerekeknek és a felnőtteknek is. – Mivel most nem lehet újabb könyveket sem kölcsönözni, ugyanitt az ingyenesen letölthető könyvek és folyóiratok elérhetőségét is folyamatosan kiírjuk olvasóinknak.

– Az elmúlt hetekben már több pályázatot meghirdettünk, ezek közül a forgatókönyvíró véget is ért. Drámapedagógusként, míg nem kellett bezárnunk, a könyvtárosóráimat a gyerekeknek mindig egy ujjbábbal, Bagoly Bencével kezdtem, hozzá kapcsolódott a forgatókönyvíró pályázat is. A Bagoly Bence Bábszínháza pályázatra beérkezett munkákat értékeltük, s az első három helyezett forgatókönyveket alapul véve, az átdolgozásommal bemutatásra méltónak találtuk.

– A helyezetteknek Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, a Déryné Kulturális Központ igazgatója által felajánlott jutalmat, vagyis egy-egy tortát már át is adtam Bagoly Bence segítségével. A legfiatalabb pályázónk négyéves volt, aki édesanyjának diktafonra mondta gondolatait, és abból írta meg nekünk a forgatókönyvet, amit a vállalkozó szellemű amatőr színjátszó könyvtáros kollégáimmal be is mutattunk a közösségi oldalunkon – árulja el Szabó Péterné, aki szerint a mindennapi munkájukban nekik is felüdülést jelentett a bábozás.

– A fő profilunk azonban továbbra is a könyvtárosi munka – folytatja a szakember. – A zárva tartásunk alatt ugyanis a régóta halogatott, tervszerű állományapasztást (selejtezés) végezzük. Ha készen vagyunk a munkával, akkor egy látványosan megfrissült állo­mány várja az olvasóinkat, akik rá sem ismernek majd a polcokra. Azt is tudjuk, hogy már nagyon sokan szeretnének újra könyveket kézbe fogni, főleg idősebb olvasóink.

– A kölcsönzésre azonban még nincs lehetőség, bár a híradásokból látjuk, hogy vannak könyvtárak, ahol házhoz viszik a könyvtárosok az olvasnivalót az időseknek. Mi is beszélgettünk erről a lehetőségről, de a vírusveszély miatt ezt nem vállaltuk be. A jeles napokról – költészet napja, anyák napja – most is megemlékezünk az internetes portálunkon.

– Folytatjuk majd a forgatókönyvíró pályázatunkat is, ahol a nagyszülőktől hallott történeteket kérnénk a gyerekektől, így szeretnénk virtuális játékos feladatot adni több generációnak is.