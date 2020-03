Különlegességeket is bemutattak a tiszainokai vitaminnapon

A közelmúltban ismét megrendezték a már hagyománynak számító eseményt a művelődési házban.

Kiss Erzsébet Eliza, a falu polgármestere elmondta, hogy tíz éve minden alkalommal február végére időzítik a rendezvényt, hiszen tél végén mindenkinek jól jön a vitaminpótlás. Különlegességeket is kóstolhatnak a résztvevők – nyers cékla, csicsóka, de még gyömbér is került a salátába. A lila hagymával díszített zsíros kenyér sem maradhatott el. A délután folyamán totót töltöttek ki, és egyéb játékos feladatokban is részt vehettek a helyiek.