Kutyamentéssel zárta az évet a Életjel Mentőcsoport

Gázrobbanással kezdődött, kutyamentéssel zárult a 2018-as esztendő a szolnoki Életjel Mentőcsoportnak. Eredményes esztendőn vannak túl.

A keverék, közepes termetű kutya Rékasnál a Zagyva jegére merészkedett rá. A folyó közepén, öt-hat méterre a parttól azonban beszakadt alatta. Két mellső mancsával kapaszkodott a vékony jégbe, nyaktól lefelé a hideg vízben ázott – meséli Turi László, az Életjel Mentőcsoport vezetője. A helyi postás szólt Lacinak, hogy a jószág bajban van, ki kell(ene) menteni a folyóból.

– Ennek az ebnek szerencséje volt, egyrészt mert időben észrevették mi történt vele, másrészt mert én is Zagyvarékason élek, így gyorsan a helyszínre tudtam sietni. Egymásba szerelhető létrával és mentőkötéllel szedtem ki a jég fogságából. Szerencsétlen kutya már alig mozgott, teljesen elgémberedtek lábai… – idézi fel a karácsony előtti történéseket a tűzoltó-mentő.

Hozzáteszi, amikor az állatot kihúzta a jeges vízből, szabadon eresztette, így a négylábú egyedül baktatott haza. Laci nem találkozott az eb gazdájával, aki talán nem is tudja, hogy mi történt házőrzőjével. Ha tudja is, a segítséget nem köszönte meg Lacinak.

– Soha nem a köszönömért vagy a hálálkodásért mentünk életet, legyen az ember- vagy állatélet. Szerencsére ez a kutya jól van, azóta már többször láttam őt. Ez a lényeg.

Az életjelesek egyébként számos tűzesetnél és műszaki mentésnél segédkeztek tavaly. Az évet egy újszászi gázrobbanással„nyitották”, egy összedőlt épületet kellett kutyákkal átvizsgálni, hogy van-e bárki a romok alatt. Szerencsére nem volt. 2018-ban különösen sok jószágmentéshez is hívták a speciális mentőket. Emlékezetes az az eset például, amikor egy macskát kellett kiszabadítani szorult helyzetéből. A cica egy átfolyóba préselte be magát, de kifelé már nem tudott jönni.

– Persze, csak akkor tudunk szolgálatot adni, amikor éppen nem dolgozunk főállásunkban. Nem szabad elfeledni: mi önkéntesek vagyunk, ezért fizetést nem kapunk, azaz nem ebből a munkából élünk! – hangsúlyozza Turi László.

Kiderül, mivel az embereknek egyre kevesebb az idejük és így a lehetőségük is az efféle (sőt, bármilyen) önkéntes munkára, így a tagtoborzás folyamatos az Életjel Mentőcsoportnál.

– Pedig saját vagyonunkat és életünket védjük. Remélem, ezt egyre többen belátják és csatlakoznak a későbbiekben hozzánk.

Elfogadják az építő kritikát

A karácsonyközeli kutyamentés után az internetes közösségi oldalakon (ahol megosztották a mentésről készült fotókat) Laciék kaptak hideget-meleget a lakosoktól. Mondván, miért nem olvasták le a chipet, miért nem vitték haza a kutyát.

– Mi nem chipleolvasóval mentünk! Tudtommal nincs is egyetlen hozzánk hasonló mentőcsoportnak sem ilyen készüléke, ez az állatvédőkhöz tartozik – magyarázza a fiatalember, hozzátéve, persze tudja, hogy aki dolgozik, az hibázik is. – Mi is követünk el hibákat, az építő kritikát pedig mindig elfogadjuk és igyekszünk belőle tanulni is. Reméljük, az új évben sokkal kevesebb rosszindulatú megjegyzést kapunk. De nem csak mi, hanem minden másokat, embertársainkat segítő önkéntes – és főleg azoktól, akik a legkevesebbet teszik mindehhez hozzá.

